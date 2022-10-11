Xung quanh câu chuyện người bố ôm con đỏ hỏn về quê vì vợ bỏ đi: Xuất hiện thông tin trái chiều về hoàn cảnh mẹ cháu bé

Theo thông tin được đăng tải, vì vợ bỏ đi sau 15 ngày sinh con, nên người đàn ông này phải đưa con về nhà nội để chăm sóc. Trên xe, anh lóng ngóng cho con uống sữa, ôm đứa con còn đỏ hỏn trên tay để bé say giấc ngủ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip về ông bố trẻ và đứa con 15 ngày tuổi trên chuyến xe về Vinh (Nghệ An) khiến ai nấy rơm rớm nước mắt vì thương. Được biết đoạn clip do tài xế xe khách chở 2 bố con về quê quay và đăng lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã xuất hiện một vài thông tin trái chiều về sự thật đằng sau những hình ảnh rất xót xa này. Theo đó, có thông tin cho rằng sự việc không phải do vợ bỏ đi khiến người đàn ông phải một mình chăm con, mà do có nguyên nhân tác động đằng sau.

Những hình ảnh này khiến dư luận xúc động, thương xót cho hoàn cảnh “gà trống nuôi con” và em bé quá nhỏ đã phải xa mẹ. Bên cạnh đó, không ít ý kiến trách người mẹ vì đã bỏ đứa con dứt ruột đẻ ra như vậy.

Người đàn ông này được cho là đã đánh đập vợ dù chị mới sinh, khiến chị phải bỏ về nhà ngoại. Sau đó anh này ôm con về nhà nội trong khi chị vợ đau đớn muốn được ở bên cạnh và chăm sóc con. Ngoài ra, có thêm luồng ý kiến chia sẻ rằng hiện tại phía chị vợ đang tìm mọi cách, kể cả nhờ pháp luật can thiệp để đòi lại con.

“Vợ mới đẻ được 15 ngày đang ở cữ đã đánh cho vợ bị băng huyết phải bỏ về mẹ, sau 2 ngày quay lại đón con thì đánh đập đuổi đi, không cho mẹ đón con, người mẹ thì nhớ con đến phát điên. Trong câu chuyện này trách ông chồng chứ chả trách ai hết, đang ở cữ thì có chuyện gì cũng nhịn cho qua chứ, đánh vợ là quá sai” - chia sẻ đang gây chú ý đặc biệt trên các diễn đàn mạng xã hội về vụ việc.

Một người nhận định, mẹ em bé bỏ đi vì mâu thuẫn với chồng. Ảnh: Fanpage Nghệ An

Tuy nhiên, trái ngược với ý kiến ngày, một người tự nhận là cháu của người đàn ông trong video cho biết mẹ bé thật sự đã bỏ đi. Người này tiết lộ mẹ bé là giáo viên, thường xuyên dạy học sinh điều hay lẽ phải nhưng lại làm trái ngược những điều đó. Quan trọng nhất bây giờ đó chính là mong bố đứa trẻ nhanh chóng vực lại tinh thần, nuôi nấng con trưởng thành.

Trước câu hỏi liên quan đến những thông tin về việc bạo hành vợ đến mức bỏ đi, người này khẳng định không có chuyện đó xảy ra: “Không có chuyện đó đâu, chị ta không hề bị đánh băng huyết, chẳng qua xã hội lên án nên sợ bị ảnh hưởng đến nghề giáo viên thôi. Lúc cậu mình sang nhà bảo về thì cả vợ lẫn mẹ vợ đuổi, hắt hủi. Xin lại giấy chứng sinh để cho con đi máy bay nhưng không chịu đưa”.

Tài khoản Q.T nói thêm, dù có chuyện gì xảy ra thì em bé cũng là món quà vô giá, gia đình sẽ bù đắp những mất mát, thiếu thốn để cháu trưởng thành trong môi trường được yêu thương và che chở tốt nhất.

"Em đã về nằm trong vòng tay của bà nội rồi, nhìn em ngủ ngoan mà không thể kìm được lòng nữa. Cả nhà đón em với vòng tay dang rộng, sẽ không để em thiệt thòi nữa" - Q.T chia sẻ.

Người khác lại cho rằng, mẹ bé làm giáo viên nhưng đã bỏ đi. Ảnh: Fanpage Nghệ An

Hiện tại, những thông tin trên vẫn chưa xác thực, các tin đồn vẫn được chia sẻ rầm rộ. Dù hoàn cảnh thật sự là thế nào đi chăng nữa thì đứa trẻ vẫn đáng thương nhất, khi còn quá nhỏ để đối diện với những tổn thương do bố mẹ gây ra.