Vụ chồng đăng tin tìm vợ ôm con 4 tháng tuổi bỏ đi: Em gái vợ lên tiếng tiết lộ sự thật?

Xã hội 10/10/2022 15:08

Người chồng cho biết vợ bị trầm cảm sau sinh, sau đó một tài khoản tự xưng là em gái vợ đã bức xúc lên tiếng đính chính.

Tối 9/10, mạng xã hội chia sẻ bài viết của một người đàn ông đang khẩn thiết tìm vợ và con 4 tháng tuổi. Được biết, người đàn ông này tên Q., hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Theo bài đăng của anh Q., vợ anh bị trầm cảm và đã bế con nhỏ đi vào sáng 9/10. 

“Vợ mình bị trầm cảm sau sinh. Sáng nay có bế con gái gần 4 tháng tuổi bỏ nhà đi đến giờ chưa về. Khi đi, em không mang theo bất cứ thứ gì.

Vợ mình đi từ 25 H.Đ, mặc áo lụa màu hồng và quần đùi tối màu, bế theo bé gái 4 tháng tuổi mặc bộ ngủ dài tay. Mọi người có ai thấy hoặc biết vợ mình thì liên hệ theo số điện thoại 097.168.XXXX hoặc liên hệ công an gần nhất giúp gia đình mình nhé. Mình xin cảm ơn và hậu tạ”. Kèm theo đó là tấm hình của hai mẹ con để mọi người có thể nhận ra nếu tình cờ gặp 2 người ở trên đường.

Vụ chồng đăng tin tìm vợ ôm con 4 tháng tuổi bỏ đi: Em gái vợ lên tiếng tiết lộ sự thật? - Ảnh 1
Người chồng đăng thông tin tìm kiếm vợ con. Ảnh: Người đưa tin

 

Vụ chồng đăng tin tìm vợ ôm con 4 tháng tuổi bỏ đi: Em gái vợ lên tiếng tiết lộ sự thật? - Ảnh 2
Hình ảnh người vợ và con gái. Ảnh: Người đưa tin

Ngay sau khi được đăng tải, thông tin trên đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Ai cũng xót xa cho người vợ bị trầm cảm sau sinh, không thể tự điều khiển được ý thức của bản thân cũng như chịu đựng những áp lực làm mẹ. Họ hi vọng gia đình sớm tìm được hai mẹ con để đoàn tụ.

Tuy nhiên, sau khi bài viết vừa được đăng tải trên các trang mạng xã hội, một tài khoản Facebook tên H.B – tự nhận là em gái của người vợ đã bức xúc lên tiếng đính chính. “Sao anh không viết là hôm qua (tức ngày 8/10) anh với vợ cãi nhau. Lúc sáng nay anh nghỉ ở nhà không đi làm rồi tát vợ sưng cả hai bên má. Anh đánh vợ lộn ở nhà mấy vòng, vợ anh mới bế con bỏ đi.

Chị em đâu có trầm cảm. Sáng 9h, chị gái em đã gọi điện về bảo gia đình là muốn gặp mẹ để nói chuyện. Chị bảo nếu từ bây giờ chị không còn gọi về nữa thì không cần phải tìm nữa vì chưa chắc 2 mẹ con chị ấy còn sống hay không? Chị bảo mẹ em không cần phải lo cho chị và cháu”, H.B bức xúc.

Vụ chồng đăng tin tìm vợ ôm con 4 tháng tuổi bỏ đi: Em gái vợ lên tiếng tiết lộ sự thật? - Ảnh 3
Người tự xưng là em gái vợ lên tiếng bức xúc. Ảnh: Chụp màn hình

H.B. - người tự xưng là em gái của người vợ trong bài đăng tìm kiếm còn đặt câu hỏi với anh rể của mình rằng chị gái ở với anh ta mấy năm rồi mà không có nổi tờ giấy đăng ký kết hôn, và cả chuyện con gái đã 4 tháng tuổi vẫn chưa được làm giấy khai sinh: "Cứ vài bữa chị em lại gọi điện về nhà rằng anh đánh chị. Bố mẹ ốm nằm bệnh viện, gia đình em bảo lo tiền xe cho về nhà, anh cũng không cho về. Em hỏi anh như vậy chị em có điên không? Đẻ xong con cũng đã 4 tháng rồi, gia đình em đã bảo vợ chồng anh không có tiền về thì nhà em lo tiền xe, anh chị chỉ việc bế cháu về thôi. Song nhà anh không đống ý cho về. Em xin nhấn mạnh, chị gái em không hề bị trầm cảm sau sinh nhé!”.

Vụ chồng đăng tin tìm vợ ôm con 4 tháng tuổi bỏ đi: Em gái vợ lên tiếng tiết lộ sự thật? - Ảnh 4
Cư dân mạng bày tỏ quan điểm. Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, chia sẻ trên Tri thức và cuộc sống, Q. phủ nhận việc đánh vợ như thông tin trên mạng đồn thổi: "Trước khi vợ mình bế con rời đi, mình và vợ có xảy ra cãi vã, mình có lỗi vì đã nặng lời với vợ. Giờ mình chỉ mong vợ mình liên lạc lại để mình có thể yên tâm rằng cô ấy và con vẫn an toàn".

Q nói thêm, từ ngày 2 vợ chồng có em bé, bản thân anh cũng rất áp lực việc đi làm kiếm tiền để lo cho vợ con. Sau quãng thời gian chung sống, dù có "xô bát xô đũa" nhưng đây là lần đầu tiên vợ anh ôm con ra khỏi nhà.

Đến thời điểm hiện tại, thực hư vụ việc với hai luồng thông tin trái chiều vẫn chưa được người trong cuộc lên tiếng xác nhận. 

 

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