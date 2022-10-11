Hé lộ bản tường trình về đám cưới 'trong truyền thuyết' của Anna Bắc Giang: Kịch bản được dựng như phim khiến nhiều người 'ngã ngửa'

Đặc biệt, một trong những sự việc khiến cái tên Tina Duong, hay Anna Bắc Giang trở nên "hot" và khiến nhiều người tò mò là từ vụ cô gái này lên kịch bản "giả" cho chính đám cưới của mình, bằng cách thuê một dàn "diễn viên" để đóng giả dòng họ nhà gái gán mác nhà "trâm anh thế phiệt".

Vừa qua, cô gái tên N.T.V.A (SN 1995, quê xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Rất nhiều người lên mạng "tố" V.A dựng lên những kịch bản như phim, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi vay tiền của nhiều người nhưng không trả.

Cụ thể, cách đây 3 năm, V.A được cho là tổ chức đám cưới với một thiếu gia tại khách sạn sang chảnh bậc nhất ở Hà Nội. Facebooker có tên N.L. tố cáo V.A. đã tiếp cận gia đình chị với vẻ ngoài giàu sang, hào nhoáng để hẹn hò. Cô gái nhiều lần chủ động tặng quà cho gia đình bạn trai, thể hiện sự hiểu biết về những tài sản xa xỉ, đắt tiền.

Bằng cách nào đó, Tina Dương khiến gia đình nhà trai tin tuyệt đối mà không hề hay biết mình đang bị cô gái 27 tuổi "che mắt". Nhiều bạn đọc còn cho rằng, đây thực sự là đám cưới "vô tiền khoáng hậu".

Chị L. cho biết, đám cưới giữa V.A. với em chồng chị rất xa xỉ. Khách mời của V.A. lên tới vài trăm người, của hồi môn là chiếc Rolls Royce trị giá hàng chục tỷ đồng. Thậm chí V.A còn thuê khách mời, thuê diễn viên giả làm người cha tài phiệt dắt cô dâu vào lễ đường.

Theo một nguồn tin từ báo Công Thương cho biết, để tổ chức đám cưới xứng lứa vừa đôi với nhà trai, V.A đã tìm đến Công ty cổ phần Vinamost (Hà Nội) - công ty chuyên tổ chức sự kiện và cung cấp dịch vụ cho thuê nhân lực để nhờ vả.

Theo thông tin ghi nhận từ bản tường trình viết tay của người mang tên Nguyễn Xuân Thiện - Giám đốc công ty cổ phần Vinamost, cho thấy, đám cưới của V.A chính là một "màn kịch". Bản tường trình được người viết đề gửi các cơ quan chức năng nêu rõ: "Vào ngày 5/11/2018, công ty tôi có nhận được cuộc gọi của một khách hàng tên là An (thường gọi là Linh Anh - tức N.T.V.A, hay còn gọi là Anna Bắc Giang), sinh năm 1991, quê Việt Yên, Bắc Giang, nơi tạm trú tại một căn hộ ở Time City, có nhờ công ty cho thuê người để tổ chức đám cưới".

"Lý do của việc cô gái này muốn thuê người để tổ chức đám cưới cho mình vì đang mang bầu hơn 5 tháng với bạn trai (thai đôi). Nhà cô dâu mẹ mất sớm, bố lấy vợ 2 và không nuôi dưỡng. Đặc biệt, cần một đám cưới để môn đăng họ đối với nhà bạn trai (do một số lý do cá nhân)" - bản tường trình nêu.

Bản tường trình của anh Nguyễn Xuân Thiện - đơn vị cho thuê nhân sự để Tina Dương tổ chức đám cưới. Ảnh: Báo Công Thương

Người này thông tin thêm: Sau khi tôi gặp mặt và tiếp nhận yêu cầu từ An, công ty nhận thấy yêu cầu của người này là thuê từ 1-5 người, trong vai người thân họ hàng cô dâu để đứng ra làm lễ ăn hỏi cho cô dâu nhằm giúp cô dâu danh chính ngôn thuận về nhà chồng.

Cô này cho biết, do gia đình thật nhà cô dâu không thể đứng ra tổ chức nên nếu cô dâu không có lễ ăn hỏi thì coi như những đứa con trong bụng có thể sẽ không có bố.

Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh của cô dâu và gia đình nhà chú rể, công ty nhận thấy: Cô dâu có điều kiện để tự làm chủ cuộc sống của mình (có nhà, xe, và kinh doanh túi xách). Gia đình chú rể là công chức hiền lành và coi cô dâu như con cháu trong nhà.

Xét ngành nghề của công ty đăng ký hoạt động phù hợp và đủ điều kiện nên công ty Vinamost chấp thuận cho An thuê nhân sự để vào vai các thành viên nhà cô dâu như: bố, bác, cô, chú, anh chị em họ. Thông tin về quê quán và nghề nghiệp, hoàn cảnh từng người sẽ do cô dâu "sắp xếp" và có nhiệm vụ tiếp đón nhà trai.

Người này cũng cho biết: "Sau một số lần gặp gỡ giữa hai gia đình và đi đến thống nhất cách tổ chức đám cưới thì An có yêu cầu công ty cung cấp thêm khoảng 300 nhân sự với lý do nhà trai tổ chức to và mời nhiều nên nhà gái cũng cần số lượng người tương xứng để giữ thể diện với nhà trai. Cô An có đứng ra thuê một căn biệt thự hơn 200 mét vuông ở bán đảo Linh Đàm để đón tiếp nhà trai và tổ chức lễ ăn hỏi tại đây".

Theo thông tin từ Giám đốc công ty Vinamost, sau khi thực hiện xong lễ ăn, An tiếp tục yêu cầu công ty cho thuê gần 300 nhân sự vào vai họ hàng và bạn bè để tổ chức hôn lễ cùng nhà trai tại khách sạn Marriott Hà Nội, vào ngày 31/12/2018.

Do đó, số tiền chi phí cho nhân sự tăng vọt từ 20-30 triệu thành hơn 400 triệu, cùng số tiền khoảng hơn 200 triệu, kèm chi phí ăn uống, mua đồ, quà và thuê xe của đoàn trước đó trong những lần gặp nhà trai.

Đám cưới của V.A với một chàng trai ở khách sạn 5 sao tại Hà Nội. Đến nay hé lộ là kịch bản, bố cô dâu là diễn viên được thuê mướn. Ảnh: Báo Công Thương

An đã thực hiện thanh toán cho công ty gần 300 triệu và hứa sau khi cưới xong sẽ thanh toán nốt. Tuy nhiên, dù đã chính thức về nhà chồng, song sau 4 lần thất hẹn An mới thanh toán nốt số tiền hơn 100 triệu và đến thời điểm ông Thiện viết tường trình, vẫn còn nợ 25 triệu chưa thanh toán.

Đáng nói, sau khi hôn lễ được tổ chức thành công tại Marriott, theo thoả thuận ban đầu thì hợp đồng ký kết sẽ hết hiệu lực. Tuy nhiên, An lại tự ý liên hệ riêng và yêu cầu 3 nhân sự của công ty là ông Tiến (vai bố), ông Đông và cô Thúy (vai bác) tiếp tục gặp gỡ nhà trai dịp Tết và một số sự kiện khác từ phía nhà trai mà không có bất cứ thông báo nào với công ty Vinamost và cả các nhân sự này cũng không hề có thông báo gì về việc An tiếp tục thuê với công ty.

Đến ngày 28/2/2019, công ty của anh Thiện mới được cô Thúy thông báo là An đã vay nợ và có dấu hiệu lừa đảo từ người thân quen, họ hàng nhà chồng số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Đầu năm 2021, V.A tổ chức lễ cưới với một chàng trai tại rừng thông Đà Lạt nhưng rồi rời đi, để lại cho người chồng nhiều cay đắng. Ảnh: Vietnamnet

Theo nhiều nạn nhân cho biết, lợi dụng lòng tin, N.T.V.A đã thực hiện vay tiền của nhiều người. Hiện nay, đã có nhiều nạn nhân tố cáo hành vi có dấu hiệu lừa đảo của V.A lên cơ quan chức năng. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) sau thời gian thụ lý điều tra các tố cáo N.T.V.A, tức "hotgirl Bắc Giang", "Tina Duong", công an xác định cô gái này có dấu hiệu lừa đảo nhiều người.

Cụ thể, sáng 1/10, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đã thu hồi chiếc ôtô biển số 51H-242.74, là vật chứng trong vụ án có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan N.T.V.A. (tức Tina Duong, 27 tuổi, quê Bắc Giang).