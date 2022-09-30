'Anna Bắc Giang' thừa nhận lừa đảo, thuê ôtô tự lái rồi mang đi bán

Xã hội 30/09/2022 19:58

Công an xác định sau khi thuê ôtô tự lái, "Anna Bắc Giang" đem bán cho một người ở Hà Nội với giá 450 triệu đồng.

Chiều 30/9, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức, thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh, Phó trưởng Công an TP Phan Thiết, đã thông tin với Người lao động về việc một số công dân tố cáo Ninh Thị Vân Anh (27 tuổi, quê Bắc Giang, còn gọi là Tina Duong, "Anna Bắc Giang"). Theo đó, đơn tố cáo đối tượng Ninh Thị Vân Anh (27 tuổi, ngụ Bắc Giang) có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là chiếc ôtô biển số 51H-242.74.

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Ninh Thị Vân Anh tại cơ quan chức năng. Ảnh: Dân Việt

Theo nguồn tin của báo Pháp Luật TP.HCM, sau khi của Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình chuyển tố giác của ông LKD đại diện một Công ty ở phường 4, Tân Bình, TPHCM, tố cáo Ninh Thị Vân Anh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt xe ô tô 51H-24274, Công an TP Phan Thiết đã vào cuộc.

Quá trình xác minh, Công an TP Phan Thiết xác định tháng 12-2021, Công ty TNHH Thương mại Vận tải và du lịch Gia Đình Việt (TPHCM) có hợp đồng cho thuê xe tự lái với Ninh Thị Vân Anh với thời hạn cho thuê xe ba tháng từ 24/1/2022 đến 24/4/2022.

Trưa 24/1/2022, Ninh Thị Vân Anh hẹn với các nhân viên của Công ty này giao xe tại TP Phan Thiết. Cô gái này nhận xe, giấy tờ và trả 45 triệu đồng tiền thuê xe và 5 triệu đồng cho hai nhân viên tiền chi phí đưa xe ra giao.

Sau khi hết hạn thuê xe, các nhân viên Công ty liên lạc nhiều lần nhưng Ninh Thị Vân Anh không trả.

Đến tháng 6/2022, Ninh Thị Vân Anh điều khiển xe ra TP Ninh Bình mở cửa hàng bán trái cây. Để có tiền đầu tư, Vân Anh bán xe này cho anh BĐH (Hà Nội) với giá 450 triệu đồng và anh H đã chuyển cho Vân Anh 390 triệu đồng.

Sau đó Vân Anh về TPHCM lên mạng đặt làm giả một giấy đăng ký xe ô tô biển số 51H-24274 với giá 5 triệu đồng ra giao cho anh H và hẹn 30-6-2022 sẽ làm thủ tục sang tên. Đến hẹn anh H liên lạc thì Vân Anh tìm nhiều lý do né tránh.

Cùng thời điểm này, do thiếu nợ nhiều người, tháng 7/2022 Vân Anh bỏ trốn khỏi Ninh Bình vào TPHCM và sau đó ra Bình Thuận.

Sau khi cơ quan điều tra làm việc, xác định Ninh Thị Vân Anh không còn khả năng chi trả 390 triệu đồng cho anh H. Tại Cơ quan điều tra, Ninh Thị Vân Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi nói trên.

Riêng chiếc xe VINFAST LUX A2.0 51H-24274 hiện anh H đang gởi nhà người quen ở Ninh Bình, Cơ quan điều tra đang tập trung xác minh, thu giữ để làm cơ sở xử lý Ninh Thị Vân Anh.

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Chiếc xe ô tô Ninh Thị Vân Anh giao cho ông N. Ảnh: PLO

Quá trình điều tra, CQĐT còn nhận đơn tố cáo của ông Nguyễn Huy N (ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) tố cô gái này dùng nhiều thủ đoạn gian dối, dựng lên nhiều câu chuyện để chiếm đoạt của ông 1,5 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã xác minh, làm việc và Ninh Thị Vân Anh đã thừa nhận lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông N.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ thông tin một số tài khoản có liên quan; mối quan hệ của người nhận tiền để có căn cứ xử lý.

Đối với chiếc xe Mercedes mà Ninh Thị Vân Anh đã đưa cho ông N, theo xác minh của chúng tôi, xe này đăng ký của một người tên T ở quận Tân Phú, TPHCM.

Ngoài ra còn có hai đơn tố cáo khác của hai người cư ngụ tại Phan Thiết và Đồng Nai tố cáo Ninh Thị Vân Anh lừa đảo chiếm đoạt của họ tổng cộng 1,2 tỷ đồng.

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