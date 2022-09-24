Hé lộ hoàn cảnh gia đình của bé trai bị mẹ đạp gãy xương đùi ở Bắc Giang

Liên quan đến vụ việc mẹ đẻ đạp gãy xương đùi con trai ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, cơ quan chức năng đã triệu tập những người liên quan đến sự việc, trong đó có người mẹ của bé trai lên làm việc.

Liên quan đến vụ việc mẹ đẻ đạp gãy xương đùi con trai ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, vào ngày 23/9, Công an huyện Lục Ngạn cho biết, đơn vị này đã triệu tập những người liên quan đến sự việc, trong đó có người mẹ của bé trai lên làm việc.

Về tình trạng sức khỏe của cháu bé, lãnh đạo công an huyện cho biết nạn nhân đã bình phục, có thể đi học bình thường.

Ngoài ra, lãnh đạo xã Quý Sơn cho biết, ở địa phương đôi vợ chồng này chỉ làm ruộng nên hoàn cảnh tương đối khó khăn.

Vị lãnh đạo xã chia sẻ thêm: "Nguyên nhân dẫn tới việc cháu bé bị mẹ đạp gãy xương đùi được gia đình trình báo là do cháu bé đã làm mất chìa khóa xe của mẹ. Qua nắm bắt thông tin từ công an xã báo cáo lại, đây là sự nóng giận nhất thời của người mẹ, chứ không có việc cháu bé bị bạo hành thường xuyên. Chúng tôi sẽ có những biện pháp răn đe với người phụ nữ này".

Trong lúc tức giận, người phụ nữ ở Bắc Giang dùng chân đạp vào đùi khiến con trai bị gãy xương - Ảnh: Zing

Theo thông tin từ Zing, sau cuộc làm việc với cảnh sát, chị N. (mẹ bé trai) cho biết rất hối hận về việc xảy ra. Người phụ nữ này thừa nhận vì bực tức trong người mà trong phút nóng nảy đã đạp lên đùi con trai.

Chị N. nghẹn ngào nói: "Tôi rất hối hận với hành động của mình. Sau khi sự việc xảy ra, tôi rất bối rối nên mới nói dối là cháu bị ngã. Đưa con đi chữa trị, tôi ân hận rất nhiều. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi con, mong con tha thứ. Tôi mà bị xử lý, không biết các con sẽ sống như thế nào".

Hiện tại, Công an huyện Lục Ngạn đang củng cố hồ sơ để xử lý sự việc.

Phẫn nộ trước clip cháu bé bị mẹ đạp gãy xương đùi: Công an vào cuộc xác minh Theo phản ánh từ gia đình, trong lúc tức giận, người phụ nữ ở Bắc Giang dùng chân đạp vào đùi khiến con trai bị gãy xương.

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