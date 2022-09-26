Lời khai của người mẹ đạp gãy xương đùi con trai ở Bắc Giang

Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã lấy lời khai của chị B.T.N. (29 tuổi) để làm rõ vụ một bé trai bị mẹ đạp gãy xương đùi gây phẫn nộ trong dư luận.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ một bé trai bị mẹ đạp gãy xương đùi.

Cơ quan chức năng cho biết, chiều 22/9, công an huyện phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải nội dung, hình ảnh và video về vụ việc trên. Qua xác minh, người phụ nữ trong video là B.T.N. (29 tuổi, ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn) còn bé trai là T.T.V. (3 tuổi, con trai của N.). Đoạn video được chú của bé trai đăng tải. Đồng thời, anh cho biết ban đầu không định báo công an vì nghĩ là chuyện trong nhà. Sau một thời gian, anh N. quyết định đăng bài viết cùng video lên mạng xã hội.

Hình ảnh camera ghi lại vụ việc - Ảnh: Zing

Tại trụ sở điều tra N. tường trình, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 20/6. Lúc đó, N. con trai mình làm thất lạc đồ đạc trong nhà, quấy khóc nên cô ta không kiềm chế được cảm xúc, đã đẩy và dẫm, đạp vào người V. khiến bé trai bị gãy xương đùi.

Người mẹ 29 tuổi cũng cho biết, bản thân có biểu hiện bị trầm cảm sau sinh, hiện đang phải nuôi 2 con nhỏ, chồng đi xuất khẩu lao động. Sau vụ việc, N. đưa con trai đến cơ sở y tế để điều trị và hiện bé trai đã bình phục, có thể đi học và sinh hoạt bình thường trở lại.

Cũng theo thông tin từ Zing, sau cuộc làm việc với cảnh sát, chị N. (mẹ bé trai) cho biết rất hối hận về việc xảy ra. Người phụ nữ này thừa nhận vì bực tức trong người mà trong phút nóng nảy đã đạp lên đùi con trai.

"Tôi rất hối hận với hành động của mình. Sau khi sự việc xảy ra, tôi rất bối rối nên mới nói dối là cháu bị ngã. Đưa con đi chữa trị, tôi ân hận rất nhiều. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi con, mong con tha thứ. Tôi mà bị xử lý, không biết các con sẽ sống như thế nào", chị N. vừa nói, vừa khóc.

Hé lộ hoàn cảnh gia đình của bé trai bị mẹ đạp gãy xương đùi ở Bắc Giang Liên quan đến vụ việc mẹ đẻ đạp gãy xương đùi con trai ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, cơ quan chức năng đã triệu tập những người liên quan đến sự việc, trong đó có người mẹ của bé trai lên làm việc.

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