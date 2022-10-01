'Anna Bắc Giang' đã thừa nhận lừa đảo như thế nào với công an?

Vụ thứ nhất, Anna Bắc Giang thừa nhận thuê xe ô tô tự lái của Công ty Công ty TNHH Thương mại, Vận tải và Du lịch Gia Đình Việt (trụ sở quận Tân Bình) rồi sau đó đem bán cho một người ở Ninh Bình, chiếm đoạt 390 triệu đồng. Đến tối 30/9, tổ công tác của Công an TP.Phan Thiết đã thu hồi chiếc xe này, là ô tô hiệu Vinfast Lux A2.0 BKS: 51H – 242… tại Ninh Bình và đưa vào Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ nhân vật Ninh Thị Vân Anh (được biết đến với cái tên Anna Bắc Giang hay Tina Dương, SN 1995, quê Bắc Giang), theo báo cáo của Công an TP.Phan Thiết gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận và các cơ quan liên quan, cô này đã thừa nhận hai trong nhiều vụ việc mà các nạn nhân tố cáo lừa đảo .

Hết hạn hợp đồng thuê, Vân Anh đã có dấu hiệu chiếm đoạt luôn chiếc xe. Đến ngày 9/6, lấy lý do là cần vốn kinh doanh cửa hàng trái cây ở Ninh Bình, Vân Anh đã bán chiếc xe cho anh Bùi Đức Hiếu (28 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) với giá 450 triệu đồng.

Nguồn gốc xe này là của ông Dương Quốc Th. (38 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) cho Công ty Gia Đình Việt thuê từ 1/12/2021. Từ ngày 24/1/2022, Ninh Thị Vân Anh ký hợp đồng thuê xe ô tô BKS: 51H – 242… từ công ty trên, đã thanh toán tiên thuê 3 tháng theo hợp đồng là 45 triệu đồng và trả 5 triệu tiền công cho nhân viên công ty khi mang xe ra tận TP.Phan Thiết để giao.

Anh Hiếu đã chuyển cho Vân Anh 390 triệu đồng và đã nhận xe. Vì công ty cho thuê xe chỉ giao bản phô tô giấy đăng ký xe nên sau đó Vân Anh đã vào TP.HCM, thông qua mạng xã hội đặt làm giả một giấy đăng ký xe để giao cho anh Hiếu để tạo lòng tin.

Anna Bắc Giang nói với anh Hiếu, chủ xe là ông Dương Quốc Th. đi công tác xa, khi về sẽ làm giấy ủy quyền cho Vân Anh sang tên cho anh Hiếu. Cả hai hẹn đến ngày 30/6 làm thủ tục sang tên xe và giao đủ tiền nhưng sau đó Vân Anh tránh mặt anh Hiếu cho đến nay.

Xuất phát từ đơn tố cáo của đại diện Công ty Gia Đình Việt, Công an TP.Phan Thiết mới đây đã mời Vân Anh lên làm việc. Kết quả, Anna Bắc Giang đã thừa nhận phi vụ thuê xe để bán như trên và cũng thành khẩn cho biết, hiện tại không có khả năng chi trả 390 triệu đồng cho anh Hiếu.

Được biết, trong những ngày ồn ào về câu chuyện Anna Bắc Giang, Công an TP.Phan Thiết đã nhận rất nhiều đơn của các cá nhân ở các tỉnh thành tố cáo cô gái này lừa đảo. Và một vụ việc khác Anna Bắc Giang đã thừa nhận lừa đảo, là vụ bị ông Nguyễn Huy Nhựt (38 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) tố cáo chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng.

Được biết, ông Nhựt từng tố cáo Vân Anh tại Công an tỉnh Bắc Giang nhưng nơi này chuyển đơn về Bình Thuận và mới đây ông đã nộp đơn tố cáo tại Công an TP.Phan Thiết.

Theo đơn tố của ông Nhựt, Vân Anh đã từng bước tiếp cận làm quen, thân thiết với ông, rồi dùng nhiều thủ đoạn như: Dùng lời nói, nhắn tin câu nhữ tạo dựng lòng tin; dựng lên việc người thân là người có chức vụ, địa vị; bịa đặt ra nhiều câu chuyện để nhắn tin cho ông rồi vay mượn tiền, rủ hợp tác đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản bằng cách nhờ ông chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng do Vân Anh đưa ra.

Qua làm việc với công an, Vân Anh thừa nhận đã lừa đảo 1,5 tỷ đồng của ông Nhựt. Hiện Công an TP.Phan Thiết đang làm rõ các tình tiết như: Tài khoản của người nhận tiền, mối quan hệ giữa người nhận tiền với Vân Anh, mục đích nhận tiền… để có căn cứ xử lý Vân Anh theo quy định pháp luật.

Anna Bắc Giang tuyên bố “lật mặt” người tố cáo cô lừa đảo

Tối 30/9, trên trang Facebook cá nhân, Anna Bắc Giang đã livetream tuyên bố chính thức kiện ngược nạn nhân 17 tỷ tội bôi nhọ, xúc phạm danh dự và vu khống cô lừa đảo với số nạn nhân lên đến 300 người. Trong đoạn livetream Vân Anh cho biết: “Bao năm qua chị nói em không dám đối đầu chị, hôm nay em chính thức tố cáo ngược lại chị”.

Anna Bắc Giang còn cầm cả xấp giấy tờ và khẳng định đã có đủ bằng chứng để khởi kiện người tên N. đăng hình cô lên trang facebook cá nhân nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Và khẳng định "giọt nước đã tràn ly" sau khi bị áp lực dư luận, yêu cầu nạn nhân 17 tỷ đồng chứng minh có 300 nạn nhân bị cô lừa đảo và tuyên bố sẽ kiện đến cùng.

Anna Bắc Giang phản ứng gay gắt: “Vì chị ghen ăn tức ở với em, vì em là nhà quê nhưng ít nhất em cũng được cưới đàng hoàng. Nếu mai em phải đi tù cũng không phải vì lừa đảo, nhưng nếu chị phải đi tù chị phải đi vì hành vi vu khống em”.

Trước đó, trên trang Facebook cá nhân của chị N. đã đăng tải hình ảnh và nội dung tố cáo V.A l thao túng tâm lý, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau livetream, trên trang Facebook cá nhân, Vân Anh cũng tiếp tục chia sẻ: “Một tình tiết mới nhất về chị N. nói rằng, cùng lắm chịu đóng phạt 30 triệu đồng và án treo 3 năm. Vậy nếu đúng như những gì chị nói không phải là vu khống thì tại sao chị lại phải tuyên bố cùng lắm là án treo 3 năm? Chị đang tự nhận mình vu khống?”.

"Vậy nhiều ngày qua chị đã tố cáo bằng giác quan thứ 6 và thao túng nhiều người khác theo chị bằng giác quan thứ 6! Chị không cần chứng minh 17 tỷ, 300 nạn nhân và 100 tỷ trước cộng đồng mạng đâu. Chị hãy chứng minh với cơ quan công an danh sách 300 nạn nhân đi. Và đừng nói là người ta đã yên bề gia thất không dám công khai. Nhờ có chị công khai thì toàn xã hội này mới biết qua Acc Duong Thuy Nhan mà chị đã hack để nhằm mục đích xâm nhập tài khoản cá nhân và bôi nhọ (kèm theo đầy đủ bằng chứng)” – Vân Anh cho biết.

Có một số đơn của các cá nhân tố cáo Vân Anh lừa đảo, nhưng Công an TP.Phan Thiết cho rằng, chưa đủ cơ sở xác định hành vi chiếm đoạt tài sản của cô gái có biệt danh Anna Bắc Giang này. Cơ quan công an tiếp tục xác minh các thông tin liên quan và mở rộng điều tra.