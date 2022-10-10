Vụ thiếu nữ 16 tuổi ở Quảng Nam bị lừa bán sang Campuchia: Biệt tích hơn 1 tháng qua, gia đình như 'ngồi trên đóng lửa'

Xã hội 10/10/2022 15:37

Trong cuộc gọi gần nhất về cho gia đình, S. nói đã bị bán sang công ty khác tại Campuchia. Từ đó đến nay đã hơn 1 tháng, người nhà không thể liên lạc được với S..

Ngày 10/10, theo thông tin từ Zing.vn, ông Bùi Đức Nghĩa (50 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cho biết gia đình ông đang đứng ngồi không yên vì bị cắt mọi liên lạc với cháu gái Huỳnh Thị Kiết S. (16 tuổi, quê Quảng Nam) hơn một tháng nay.

Vụ thiếu nữ 16 tuổi ở Quảng Nam bị lừa bán sang Campuchia: Biệt tích hơn 1 tháng qua, gia đình như 'ngồi trên đóng lửa' - Ảnh 1
Trong cuộc gọi gần nhất về cho gia đình, S. nói bị đưa sang Campuchia. Ảnh: Dân Trí

Theo ông Nghĩa, ngày 5/8, S. bị lừa qua Campuchia và làm việc trong công ty game do người Trung Quốc quản lý, cháu vẫn liên lạc thường xuyên với gia đình.

Tuy nhiên, khoảng một tháng trở lại đây, thông tin giải cứu người Việt thoát khỏi các trại lao động trong casino ở Campuchia lan truyền trên mạng thì S. cũng bị tịch thu điện thoại. Gia đình nhiều lần tìm cách liên lạc với S. nhưng không thành.

“Trong lần gần nhất gọi điện thoại về gia đình, cháu gái tôi nói đã bị nhóm quản lý bán sang công ty khác. Khi đang nói chuyện thì ai đó đã giật điện thoại của cháu, cúp máy rồi mất liên lạc đến nay”, ông Nghĩa nói trên Zing.

Theo trình báo của gia đình, S. sau khi học hết cấp 2 thì nghỉ xin làm phục vụ quán ăn ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Trong quá trình làm việc tại đây, S. có quen với một nhóm người và nhóm này rủ cháu vào TPHCM chơi, học thêm nghề đầu bếp.

Trước đó, theo thông tin từ Dân Trí cho biết, ngày 5/8, một người tên Thiện đã rủ S. vào TPHCM chơi. Trên đường di chuyển vào TPHCM, S. có liên lạc với gia đình và chụp ảnh nhiều vị trí trên đường đi.

Tuy nhiên, khi xe khách đến quận Bình Tân (TP.HCM), cả nhóm bị một số người đưa lên ôtô chở đến khu vực tỉnh An Giang, vượt biên sang Campuchia.

Một ngày sau, gia đình nhận được tin nhắn cầu cứu của S. từ bên kia biên giới.

 

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