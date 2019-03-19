Công an TP. Hà Nội cho biết sẽ mở rộng vụ án để xem xét lại tội danh đối với nghi can xâm hại bé gái 9 tuổi trong vườn chuối.

Sáng nay 19/3, Công an TP. Hà Nội cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định bắt tạm giam bị can Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, ngụ xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ) để điều tra hành vi xâm hại bé V.N.Q. (9 tuổi, trú tại xã hợp Đồng, huyện Chương Mỹ) trong vườn chuối. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội cho biết, cơ quan công an sẽ mở rộng điều tra vụ án để xem xét xử lý đối tượng theo tội danh hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại điều 142, bộ luật Hình sự.

Chân dung Nguyễn Trọng Trình - Ảnh: Thanh Niên Bé gái 9 tuổi bị rạn xương tay, gãy răng, rách màng trinh sau khi bị Trình xâm hại - Ảnh: Internet Trước đó vào trưa 24/2, chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi, mẹ cháu Q.) nhận được điện thoại đến đón cháu Q. đang đi lạc ngoài đường. Khi gặp mẹ, bé Q. liên tục gào khóc, trên mặt và quần áo có vết máu. Bé Q. kể rằng đang đi học về thì bị một người đàn ông ép lên xe máy, chở đến vườn chuối thực hiện hành vi xâm hại. Bé gái phản kháng thì bị hắn bẻ tay, bóp miệng dẫn đến gãy răng hàm dưới, rạn xương tay phải.

Camera ghi lại cảnh Nguyễn Trọng Trình chở nạn nhân vào vườn chuối xâm hại - Ảnh: Internet Chị H. lập tức báo công an. Cơ quan điều tra xác định Trình là nghi phạm dâm ô cháu Q. Ngày 6/3, Công an huyện Chương Mỹ khởi tố Trình tội danh dâm ô, cho tại ngoại và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Trình từng có tiền án trộm cắp tài sản ở Bình Dương và phải lãnh án 7 năm tù giam. Sau khi ra tù, Trình về quê làm nghề bán thịt lợn. Nghi can đã lập gia đình và có 2 con. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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