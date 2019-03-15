Theo kết quả giám định, bé gái bị gãy răng hàm dưới, gãy tay phải, trên người có nhiều vết thương, rách màng trinh và thủng tầng sinh môn.

Theo lời kể của người mẹ, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 24/2, cháu V.N.Q. (9 tuổi, ngụ huyện Chương Mỹ, Hà Nội) trên đường đi học về gần tới nhà đã bị một người đàn ông lạ mặt chặn lại. Người này nói được bố mẹ Q. nhờ đón cháu về, tuy nhiên bé gái một mực từ chối.

Thấy không thuyết phục được, "yêu râu xanh" ép Q. lên xe và chở đến một vườn chuối cách đó khoảng 5 km. Tại đây, gã đàn ông dùng vũ lực khống chế thực hiện hành vi đồi bại với cháu Q. Sau khi thỏa mãn thú tính, gã bỏ mặc cháu bé ở vườn chuối rồi lên xe rời đi.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã đưa bé Q. đến bệnh viện cấp cứu đồng thời trình báo Công an huyện Chương Mỹ.

Bác sĩ chẩn đoán bé gái bị gãy răng hàm dưới, gãy tay phải, trên người có nhiều vết thương, rách màng trinh và thủng tầng sinh môn.

Bé gái 9 tuổi kể lại sự việc - Ảnh: Thanh Niên

Nhận tin báo, Công an huyện Chương Mỹ nhanh chóng vào cuộc điều tra, trích xuất camera ở nhà dân gần hiện trường và bắt giữ được nghi phạm ngay trong tối 24/2.

Chị H. (mẹ nạn nhân) cho biết hiện cháu Q. vẫn rất hoảng loạn. Gia đình mong muốn pháp luật sẽ xử lý nghiêm đối tượng để trả lại công bằng cho con gái.

Một lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ cho biết đơn vị đã nhận được toàn bộ hồ sơ, thông tin về vụ việc và đã bàn giao cho Đội cảnh sát hình sự công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Xót cảnh bé gái 13 tuổi bị hàng xóm U40 xâm hại nhiều lần dẫn đến mang thai Mới đây, gia đình phát hiện cháu N. có nhiều điểm bất thường nên đưa đi khám. Kết quả cho thấy bé gái đã mang thai 7 tuần tuổi.

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