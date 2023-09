Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 10 ở Quảng Bình bị xâm hại, quay clip nóng tung lên mạng xã hội, Công an huyện Minh Hóa cho biết đơn vị vẫn đang tiến hành lấy lời khai, thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Bảo vệ pháp luật, em Q. và đối tượng H. có quan hệ họ hàng với nhau. H. gọi Q. là cô xưng cháu. Mẹ em Q. cho biết sau khi xảy ra sự việc, gia đình H. đã tới xin lỗi và xin được giải quyết nội bộ, hứa sẽ lo công ăn việc làm cho Q. sau khi học xong. Tuy nhiên gia đình Q. nói không cần và đưa sự việc ra công an để giải quyết theo quy định pháp luật.



Đối tượng hãm hại nữ sinh chính là người cháu họ bằng tuổi - Ảnh: Facebook

Qua xác minh, cô gái trong clip chính là em Q. Theo lời khai ban đầu, vào khoảng 8 giờ tối 3/2/2019 (29 Tết Kỷ Hợi), em cùng nhóm bạn trong xóm (gồm 5 nữ và 8 nam) đi uống nước. Sau đó cả nhóm đi hát karaoke thì gặp nhóm của Cao Viết H. (SN 2003, trú cùng xã). H. kéo nhóm Q. vào cùng phòng hát.

Cả nhóm hát hò vui vẻ và uống nhiều bia, em Q. bị say nên H. đề nghị chở về. Do quá say nên Q. không biết H. chở mình đi đâu và làm gì. Khi tỉnh lại nữ sinh thấy mình đang ở một nơi vắng vẻ và biết vừa bị H. xâm hại nhưng không dám nói ra.

Nữ sinh rất sốc khi clip nóng của mình bị phát tán lên mạng xã hội - Ảnh: NLĐ

Khoảng 2 tuần sau, một người bạn tên Đ. (SN 1997) gửi cho Q. đoạn clip ghi lại cảnh Q. bị xâm hại. Do quá sợ và xấu hổ nên Q. tiếp tục im lặng. Mấy ngày đầu, đoạn clip chỉ được gửi cho người này người kia qua tin nhắn riêng. Tuy nhiên những ngày gần đây, 2 clip nóng của nữ sinh được chia sẻ công khai trên mạng xã hội.

Ngày 9/3, bố mẹ Q. biết sự việc nên đã làm đơn trình báo gửi chính quyền UBND xã Trung Hóa và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa.

Ông Đ.X.Q. (bố nữ sinh) cho biết Công an huyện Minh Hóa đã triệu tập đối tượng Cao Viết H. lên làm việc, lấy lời khai. Chiều 11/3, em Q. cũng đã lên Công an huyện Minh Hóa cung cấp thông tin sự việc.