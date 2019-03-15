Đối tượng xâm hại bé gái 9 tuổi trong vườn chuối từng đi tù 7 năm về tội trộm cắp, hiện đã có gia đình và 2 con, làm nghề bán thịt.

Hôm nay (15/3), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, ngụ xã Hòa Xá, huyện Chương Mỹ) về tội Dâm ô trẻ em. Hiện quá trình điều tra vẫn chưa kết thúc, cơ quan công an vẫn đang chờ kết quả giám định tổn thương và các mẫu vật tại hiện trường để có thể xử lý đúng người, đúng tội.

Theo điều tra, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 24/2, Nguyễn Trọng Trình điều khiển xe máy không biển số về nhà sau khi đi bán thịt lợn về. Khi đi ngang qua nghĩa trang xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ), Trình gặp cháu V.N.Q. (9 tuổi, trú tại xã hợp Đồng) đang đi học về một mình liền nảy sinh ý đồ đồi bại. Trình nói dối là bố mẹ cháu nhờ đón cháu về. Sau khi cháu bé lên xe, Trình chở bé đến một vườn chuối cách đó khoảng 5 km. Tại đây, gã đàn ông dùng vũ lực khống chế thực hiện hành vi đồi bại với cháu Q. Sau khi thỏa mãn thú tính, gã đánh ngất rồi bỏ mặc cháu bé ở vườn chuối và lên xe rời đi. Khi tỉnh lại, bé Q. kêu cứu và được một số người dân gần đó đưa về nhà.

Bé gái 9 tuổi kể lại sự việc - Ảnh: Internet Người mẹ mong pháp luật trừng trị nghiêm 'yêu râu xanh' để trả lại công bằng cho con gái - Ảnh: Tổ Quốc Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã đưa bé Q. đến bệnh viện cấp cứu đồng thời trình báo Công an huyện Chương Mỹ. Bác sĩ chẩn đoán bé gái bị gãy răng hàm dưới, gãy tay phải, trên người có nhiều vết thương, rách màng trinh và thủng tầng sinh môn. Nhận tin báo, Công an huyện Chương Mỹ nhanh chóng vào cuộc điều tra, trích xuất camera ở nhà dân gần hiện trường và bắt giữ được nghi phạm ngay trong tối 24/2. Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Trình một mực chối tội. Đến 10 giờ ngày 25/2, trước những bằng chứng không thể chối cãi Trình đã cúi đầu nhận tội. Đối tượng này từng có tiền án, bị phạt 7 năm tù, hiện đã có gia đình và 2 con, làm nghề bán thịt. Hiện công an đang chờ kết quả giám định pháp y để hoàn tất hồ sơ vụ án.

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