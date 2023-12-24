Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 24/12, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 3h cùng ngày, tại tổ dân phố Nam Cường, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, khiến 3 mẹ con tử vong.

Làm việc với cơ quan chức năng anh Trần Văn Ng. (chồng chị H.) cho biết, hàng ngày, chị H. đi bán hàng và ngủ tại cửa hàng ở Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội, còn anh bán hàng và nghỉ tại cửa hàng ở xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường. Hai con anh Ng. gửi bà ngoại chăm sóc. Ngôi nhà tại thị trấn Thổ Tang chỉ có bố đẻ anh Ng. là ông T.V.L ở trông nom.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, ngôi nhà xảy ra cháy ở thị trấn Thổ Tang, kết cấu kiểu nhà ống hai tầng bê tông cốt thép, một gác lửng và tum lợp mái tôn. Lửa xuất phát từ phòng khách tầng 1 của ngôi nhà trong đêm, người nhà đã lấy bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.

Dẫn tin từ Đại Đoàn Kết, tại tầng 1 của căn nhà có nhiều túi giấy ăn bị cháy. Theo người thân, gia đình anh Ng. kinh doanh giấy ăn ở địa điểm khác, chỗ giấy ăn này gia đình anh Ng. đem về nhà để chuẩn bị gửi cho người mua.

Tầng 1 ngổn ngang nhiều bịch giấy ăn - Ảnh: Đại Đoàn Kết

Bên trên gác xép tầng 2 cháy rụi - Ảnh: Đại Đoàn Kết

Gác xép tầng 2 - nơi phát hiện 3 thi thể của vợ con anh Ng., vật dụng trong nhà cháy đen. Gian tủ thờ cũng bị thiêu rụi.

Chia sẻ trên VietNamNet, tối qua, vợ chồng anh Ng. cùng các con về nhà ở thị trấn Thổ Tang ngủ để sáng hôm sau đi dự đám cưới hàng xóm. Khoảng 3h40 sáng nay, cả nhà đang ngủ trên gác lửng thì vợ đánh thức anh Ng. dậy và nói có cháy ở tầng một.

Anh lập tức chạy xuống tầng một kiểm tra thì thấy đám cháy nhỏ ở khu vực để đồ giấy ăn, cốc nhựa. Số hàng này do anh Ng. mang từ cửa hàng buôn bán của mình ở xã Tân Tiến về từ chiều 23/12 để sáng hôm sau giao cho khách.

Anh Ng. gọi bố dậy và lấy bình cứu hỏa dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy lan nhanh không dập kịp nên anh mở cửa hô hoán hàng xóm sang trợ giúp.

Người dân tập trung theo dõi tại hiện trường vụ việc - Ảnh: Đại Đoàn Kết

Khi mọi người đến hỗ trợ chữa cháy có hỏi “trong nhà còn ai không?”, lúc này, anh Ng. nghĩ rằng vợ đã biết có cháy và chắc đã đưa các con thoát ra ngoài, sang nhà ông bà ngoại lánh nạn.

Do vậy, mọi người chỉ tập trung dập lửa tại tầng một. Khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường, tổ chức trinh sát đám cháy thì phát hiện ba mẹ con chị H. tử vong trong phòng ngủ.

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng cảnh báo người dân khi xảy ra sự cố cháy, nổ, việc cần ưu tiên đầu tiên là tìm cách cứu người mắc kẹt trong đám cháy. Trong trường hợp biết rõ trước khi xảy ra cháy có người ở bên trong thì phải kiểm diện để xác định chắc chắn những người đó đã thoát ra ngoài an toàn hay chưa để kịp thời thông báo cho những người cứu nạn cứu hộ tại chỗ và lực lượng PCCC chuyên nghiệp.