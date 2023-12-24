Hải Phòng: Cháy lớn bãi tập kết xe lúc rạng sáng, 4 xe container bị thiêu rụi

Một vụ cháy lớn đã xảy ra vào rạng sáng ngày 24-12 tại bãi tập kết xe container thuộc địa bàn xã Đại Thắng (Tiên Lãng, Hải Phòng). Hậu quả, 4 đầu xe container, 2 thùng xe container bị thiêu rụi.

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 24-12, Công an Hải Phòng cho biết 1h10 ngày 24-12, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 thuộc Công an thành phố nhận được tin báo về đám cháy lớn tại bãi tập kết xe container gần trạm thu phí quốc lộ 10, thuộc xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng.

Đám cháy lớn bùng lên trong đêm tại bãi tập kết xe trên địa bàn xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị này đã điều động một xe chữa cháy, xe thang cùng chiến sĩ đến hiện trường. Khi đến nơi có 4 xe container đang bốc cháy dữ dội ở khu vực gần trạm thu phí quốc lộ 10.

Theo báo Dân Trí đưa tin, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 4 đã phối hợp với 2 Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Tiên Lãng và Công an huyện Vĩnh Bảo triển khai phun nước dập lửa. Sơ bộ xác định, 4 xe container bị cháy chở giấy cuộn, đồ điện tử, vôi sống và 1 xe không chứa hàng.

Hậu quả làm 4 xe container bị cháy chở giấy cuộn, đồ điện tử, vôi sống và 1 xe không chứa hàng. Ảnh: Báo Tuổi trẻ.

Đến 6h cùng ngày, các lực lượng PCCC và CNCH cơ bản khống chế vụ cháy, tiếp tục phun nước vào cuộn giấy chưa tắt lửa. Đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn lúc 7h30 cùng ngày.

Hiện trường sau khi dập tắt đám cháy. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Hậu quả, vụ cháy làm hỏng hoàn toàn 4 đầu xe container và 2 thùng container loại 40 feet, không thiệt hại về người.

Hiện, Công an huyện Tiên Lãng tiếp nhận hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-phong-chay-lon-bai-tap-ket-xe-luc-rang-sang-4-xe-container-bi-thieu-rui-639866.html