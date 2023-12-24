Tai nạn giao thông liên hoàn: Xe máy bốc cháy dữ dội, 2 người phụ nữ phải nhập viện

Xã hội 24/12/2023 11:08

Sáng ngày 24/12, theo thông tin từ UBND phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, sáng ngày 24/12, một lãnh đạo UBND phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ một chiếc xe máy bị bốc cháy sau khi đâm liên hoàn vào hai chiếc ô tô lưu thông trên đường, khiến hai người phụ nữ đi xe máy phải nhập viện.

Tai nạn giao thông liên hoàn: Xe máy bốc cháy dữ dội, 2 người phụ nữ phải nhập viện - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn - Ảnh: Lao Động

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 23/12, tại đường Lý Thường Kiệt thuộc Khu 9B, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, xe mô tô mang BKS 14H-12.xx do một phụ nữ chở theo một phụ nữ khác (chưa rõ danh tính) điều khiển đi hướng Cẩm Phả - Cửa Ông mất lái đâm vào đuôi xe taxi mang BKS 14A.154.xx do ông Nguyễn Hoàng A (SN 1959, trú Trú tại phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả) điều khiển đi cùng chiều.

Không dừng lại ở đây, chiếc xe máy do người phụ nữ điều khiển đã tiếp tục đâm vào xe ô tô tải mang BKS 14H- 025.xx do Dương Văn Ph (SN 1992, trú tại tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) điều khiển theo hướng Cẩm Phả - Cửa Ông.

Tai nạn giao thông liên hoàn: Xe máy bốc cháy dữ dội, 2 người phụ nữ phải nhập viện - Ảnh 2
Xe máy cháy rụi sau va chạm - Ảnh: Báo Giao Thông

Dẫn tin từ báo Lao Động, hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả, xe máy bốc cháy hư hỏng, xe ôtô taxi và xe tải hư hỏng nhẹ.

Nguyên nhân vụ tai nạn, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

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