Gần đây dư luận trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và trên không gian mạng lan truyền thông tin học sinh Trường Tiểu học Ngũ Lạc B (xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) bị 2 thanh niên “bỏ bùa” bắt cóc gây hoang mang dư luận.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 23/12, công an tỉnh Trà Vinh cho biết, gần đây dư luận trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và trên không gian mạng lan truyền thông tin học sinh Trường Tiểu học Ngũ Lạc B (xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) bị 2 thanh niên “bỏ bùa” bắt cóc gây hoang mang dư luận.

Theo cơ quan chức năng, thông tin này xuất phát từ việc Ban Giám hiệu trường Tiểu học Ngũ lạc B có tờ trình báo cáo sự việc với lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duyên Hải, Đảng ủy – UBND xã Ngũ Lạc về việc có người lạ mặt tiếp cận học sinh và giáo viên của trường.

Trong tờ trình nêu, vào ngày 30/11, có 2 thanh niên đeo khẩu trang đi trên một xe máy tiếp cận và cho tiền một học sinh lớp 4 của trường tại điểm học Bổn Thanh nhưng cháu kiên quyết không nhận và kể lại cho một phụ huynh đang đưa con đến trường biết. Sau khi về nhà, cháu có dấu hiệu chóng mặt, buồn nôn.

Cơ quan công an trao đổi với lãnh đạo nhà trường về vụ việc - Ảnh: Tiền Phong

Vào ngày 6/12, một giáo viên tại điểm trường Thốt Lốt (cũng thuộc trường Tiểu học Ngũ Lạc B) phát hiện có 2 người đeo khẩu trang (1 nam và 1 nữ) đứng trước cổng trường nói chuyện với học sinh. Khi thấy có giáo viên thì người phụ nữ bước đến hỏi thăm người quen, do tên người phụ nữ cung cấp thấy lạ, nghi vấn có dấu hiệu bất thường nên giáo viên này báo cáo với Hiệu trưởng.

Dẫn tin từ Tiền Phong, Công an huyện Duyên Hải đã cử cán bộ xác minh sự việc và kết luận chưa có dấu hiệu liên quan tội phạm. Việc em học sinh chóng mặt, buồn nôn không hẳn là do tiếp xúc với người lạ mà trước đó em này bị cảm, sau khi uống thuốc điều trị đã hồi phục sức khỏe, hoàn toàn không bị hôn mê và nhập viện như thông tin đồn thổi trên mạng xã hội .

Cơ quan chức năng khuyến cáo, sự việc tuy chưa xảy ra hậu quả nhưng cũng rất cần sự cảnh giác và phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhất là cần tuyên truyền, hướng dẫn trẻ kỹ năng xử lý tình huống, thận trọng khi tiếp xúc với người lạ mặt.

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