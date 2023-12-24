Theo Trung tá Hiển, khi vụ việc được phát hiện được, cơ quan công an mất 7 ngày để giám định ADN xác định chính xác nạn nhân là chị Nguyễn Thu Thanh (SN 1988, ở làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân).

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ án người phụ nữ giao gas bị sát hại 13 năm trước, Trung tá Nguyễn Văn Hiển, Phó Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hải Phòng cho biết, lực lượng nghiệp vụ xác định đây là vụ án phức tạp. Hài cốt nạn nhân được phát hiện sau 1 thời gian quá dài nên hầu hết các dấu vết, thông tin liên quan không còn manh mối.

Khu vực hiện trường nằm cạnh mỏ đá nên trước đây có nhiều gia đình sinh sống, sau đó đã di chuyển đi nơi khác. Bản thân ông Nguyễn Văn Quỳ là chủ ngôi nhà nơi phát hiện bộ hài cốt thời điểm đó đang chấp hành án tù. Xung quanh khu vực, ngoài người dân bản địa còn hàng trăm công nhân từ nhiều địa phương về đây khai thác đá thuê theo thời vụ.

Trong quá trình đó, công an đã đưa ra nhiều giả định để có các kịch bản phá án tương ứng. Khi nạn nhân được làm rõ, đội nghiệp vụ đã tập trung tái hiện lại hiện trường nơi tìm thấy hài cốt chị Thanh.

Bể nước nơi phát hiện bộ hài cốt - Ảnh: VTC News

“Chúng tôi đã huy động đến hơn 300 cán bộ, chiến sỹ của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thủy Nguyên cùng các đơn vị nghiệp vụ khác tham gia vào chuyên án. Trong đó, lượng lớn chiến sỹ tỏa đi khắp các tỉnh, thành mà nhiều nhất là miền núi phía Bắc để tìm lại những nhân chứng có mặt ở thời điểm này”, Trung tá Hiển chia sẻ. Công an đã tìm được một số nhân chứng, phần nhiều không thể xác định được các vấn đề liên quan tới vụ án.

Sau khi tái hiện được hiện trường, cơ quan công an tiếp tục dựng lại mối quan hệ của chủ nhà - nơi phát hiện bộ hài cốt và của nạn nhân.

Thời điểm đó chủ nhà quan hệ vô cùng phức tạp với nhiều đối tượng là người khai thác đá lậu, hầu hết đều có lý lịch bất hảo. Nạn nhân ngoài những mối quan hệ với khách hàng, cũng có những mối quan hệ cá nhân khác.

Kết quả, hàng trăm trường hợp nghi vấn đưa vào danh sách triệu tập và được phân loại thành 3 nhóm đối tượng, gồm: công nhân khai thác đá; đối tượng hình sự ở địa phương và các trường hợp quan hệ cá nhân với chị Thanh.

Tuy nhiên, hầu hết các trường hợp trong danh sách tình nghi đều không còn ở địa phương, một số đã chết do nghiện ma túy. Trong khi mối quan hệ với khách hàng của nạn nhân không xác định được do quá lâu nên không còn khả năng phục hồi dữ liệu điện thoại.

Công an TP Hải Phòng đã áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt, khoanh vùng 20 trường hợp, trong đó có 3 người ở địa phương đáng nghi vấn. Ba người này có tiền sử nghiện ngập, cờ bạc, trộm cắp…

Nổi lên là đối tượng Bùi Trọng Thành, con trai của bà Hoạt, người được coi là vợ ông Quỳ.

Nghi phạm Bùi Trọng Thành thực nghiệm lại việc đưa xác nạn nhân xuống bể nước - Ảnh: VietNamNet

Từ khi ông Quỳ phát hiện bộ hài cốt chị Thanh cho đến khi công an lập biên bản hiện trường, Thành luôn có mặt chứng kiến. Khi công an vào cuộc điều tra gọi Thành lên làm việc, hắn vẫn một mực khẳng định không liên quan.

Bằng những tài liệu, chứng cứ, lập luận sắc bén của những cán bộ điều tra dày dặn kinh nghiệm cùng với nguồn tin của quần chúng nhân dân, Thành đã phải cúi đầu nhận tội.

Động cơ giết người của đối tượng khi mới 17 tuổi là để cướp đi dây chuyền vàng đang đeo của nạn nhân. Thành đã bán và lấy tiền mua thuốc phiện, tiêu xài cá nhân. Thời điểm gây án, hắn nghiện ma tuý, cờ bạc và đang vướng vào nợ nần.

Như đã đưa tin trước đó, theo VTC News, ngày 6/12, ông Nguyễn Văn Quỳ, ở xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), hoảng hồn khi phát hiện một bộ xương người không còn nguyên vẹn ở bể nước bỏ hoang, trong lúc tìm chó mất tích.

Đến ngày 13/12, sau khi sự việc được trình báo, cơ quan Công an xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thu Thanh (SN 1988, ở làng Pháp Cổ, cùng xã Lại Xuân). Chị Thanh mất tích từ năm 2010, Công an TP Hải Phòng xác định, vụ việc có dấu hiệu hình sự nên đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, chị Thanh cũng ở làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, lập gia đình năm 18 tuổi với 1 người cùng làng và mở cửa hàng bán gas. Trưa 3/12/2010, chị Thanh gửi con trai hơn 2 tuổi cho hàng xóm trông giúp để đi giao bình gas. Thời điểm đó, chồng chị Thanh đang theo xe hàng đường dài vào miền Nam.

Đến tối muộn cùng ngày, hàng xóm không thấy Thanh về nên báo cho gia đình 2 bên nội ngoại. Sau đó gia đình nhờ loa phát thanh xã loan tin tìm kiếm, thậm chí còn cùng chính quyền tổ chức tìm kiếm khắp các ao, hồ xung quanh rồi mở rộng tìm kiếm ra cả sông Kinh Thầy và các hang núi, nghĩa địa trong vùng. Gia đình còn tìm đến một số biện pháp tâm linh để mong tìm thấy manh mối về chị Thanh.

Tuy nhiên, sau đó, mọi người chỉ tìm được chiếc xe máy của nạn nhân ở dưới đầm thủy sản gần sông Kinh Thầy. Thời gian qua đi, việc tìm kiếm dần đi vào ngõ cụt. Lúc này, trong vùng xuất hiện một số tin đồn ác ý rằng chị Thanh bỏ nhà đi theo người khác khiến gia đình càng thêm đau xót.

Hy vọng của gia đình tưởng chừng bị dập tắt hoàn toàn, thì chiều 6/12 vừa qua, sau 13 năm 13 ngày chị Thanh mất tích, ông Nguyễn Văn Quỳ bất ngờ phát hiện hài cốt của chị trong bể nước thải của ngôi nhà bỏ hoang. Và điều trùng hợp là sau 13 ngày, Công an TP Hải Phòng đã điều tra, khám phá thành công vụ án…