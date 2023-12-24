Đau lòng: Bé trai 3 tuổi tử vong vì đuối nước, mẹ gục ngã thấy con nổi lên mặt ao gần nhà

Xã hội 24/12/2023 09:39

Gia đình đã tiến hành sơ cứu ban đầu rồi đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Tuy các bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng bé đã tử vong, nguyên nhân do đuối nước.

Theo thông tin từ báo Bắc Kạn, khoảng 9 giờ sáng ngày 22/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận bệnh nhi T.V.N 3 tuổi ở tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng (TP. Bắc Kạn) trong tình trạng hôn mê, ngừng thở, tím tái, bụng chướng căng.

Chị B.T.T (mẹ nạn nhân) cho biết: Khoảng hơn 8 giờ sáng sau khi vệ sinh cá nhân, không tìm thấy con trai, chị gọi chồng đang ăn sáng gần nhà hỏi cũng không thấy. Chị tiếp tục gọi hàng xóm hỗ trợ tìm kiếm mới phát hiện cháu N nổi trên mặt ao gần nhà.

Gia đình đã tiến hành sơ cứu ban đầu rồi đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Tuy các bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng bé N đã tử vong, nguyên nhân do đuối nước.

Đau lòng: Bé trai 3 tuổi tử vong vì đuối nước, mẹ gục ngã thấy con nổi lên mặt ao gần nhà - Ảnh 1
Nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn nhưng đã tử vong - Ảnh: báo Bắc Kạn

Trước đó, một sự việc đau lòng tương tự xảy ra khi một bé gái 3 tuổi đến khu vực chuồng trại chăn nuôi heo nhà hàng xóm nhưng không may bị rơi xuống bể chứa chất thải và tử vong.

Cụ thể, theo báo Lao Động, ngày 21/7 UBND xã Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một bé gái 3 tuổi được phát hiện tử vong trong bể phốt khu vực chuồng trại chăn nuôi heo của một người dân trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 8h sáng 21/7 gia đình anh B.V.Q. và chị D.T.H., (trú ở thôn Tú Loan 2, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch) không thấy con gái là cháu B.T.L. (3 tuổi) nên đi tìm kiếm khắp nơi.

Đau lòng: Bé trai 3 tuổi tử vong vì đuối nước, mẹ gục ngã thấy con nổi lên mặt ao gần nhà - Ảnh 2
Vụ việc đau lòng xảy ra hồi tháng 7/2023 - Ảnh minh họa: Báo Lao Động

Khi mọi người đến khu vực chuồng trại chăn nuôi heo nhà hàng xóm thì phát hiện cháu L. rơi xuống bể chứa chất thải của chuồng trại nuôi heo và tử vong. Bể được đào sâu dưới lòng đất và không được che chắn cẩn thận.

Sau khi sự việc được phát hiện, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình trước sự việc đau lòng trên.

 

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