Cháy nhà lúc rạng sáng ở Vĩnh Phúc: Chồng đau đớn phát hiện 3 mẹ con tử vong trong phòng ngủ

Đời sống 24/12/2023 10:48

Một vụ cháy thương tâm đã xảy ra vào sáng 24/12, tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc làm 3 mẹ con tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 24/12, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vụ hoả hoạn xảy ra lúc rạng sáng ở thị trấn Thổ Tang khiến người phụ nữ và 2 con nhỏ thiệt mạng.

Khoảng 3h52 cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo cháy tại gia đình ông Thân Văn L. (SN 1967, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường).

Cháy nhà lúc rạng sáng ở Vĩnh Phúc: Chồng đau đớn phát hiện 3 mẹ con tử vong trong phòng ngủ - Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ cháy - Ảnh: VTC News

Ngay sau khi nhận được tin, đơn vị xuất 3 xe chữa cháy, 2 xe xitec cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

 

Hiện trường vụ cháy là ngôi nhà 3 tầng, có nhiều lối thoát nạn, trong đó tầng 1 có 2 cửa thông nhau (cửa phía trước, phía sau). Điểm xuất phát cháy bước đầu xác định ở khu vực tầng 1 (phía trước ngôi nhà). Khi Cảnh sát PCCC và CNCH đến, lúc này Công an huyện Vĩnh Tường, chính quyền địa phương, tổ dân phố cùng với người dân xung quanh đã sử dụng bình chữa cháy và vòi nước cơ bản đã dập tắt đám cháy ở tầng 1.

Cháy nhà lúc rạng sáng ở Vĩnh Phúc: Chồng đau đớn phát hiện 3 mẹ con tử vong trong phòng ngủ - Ảnh 2
Ngôi nhà có nhiều lối thoát nạn, trang bị cả bình chữa cháy nhưng vẫn xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm làm 3 mẹ con tử vong - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tại thời điểm xảy ra cháy, ông Thân Văn Lợi cùng  con trai là anh Thân Văn Nghị (SN 1994) đã chạy thoát ra ngoài và hô hoán người dân xung quanh chữa cháy...

Tuy nhiên, khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục chữa cháy và di chuyển lên các tầng trên của ngôi nhà đã phát hiện 3 người là vợ và con anh Nghị đã tử vong trong phòng ngủ ở tầng lửng (giữa tầng 1 và  tầng 2) gồm: Chị Nguyễn Thị Thanh Hoa (SN 1997), cháu Thân Hoàng Vũ (SN 2017) và cháu Thân Khả Nhi (SN 2020). Đến 4h38’ cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Được biết, gia đình ông Lợi kinh doanh các mặt hàng giấy ăn và các đồ nhựa gia dụng... Ngôi nhà xảy ra cháy là điểm trung chuyển các mặt hàng. Lúc cháy, vợ ông Lợi là bà Nguyễn Thị Kim đi lấy hàng không ngủ ở nhà. Hiện,  nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản cơ quan chức năng đang thống kê.

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