Tiết lộ thực đơn khiến hơn 700 nhân viên ngộ độc thực phẩm sau tiệc Giáng sinh

Thế giới 24/12/2023 06:46

Hơn 700 nhân viên đã có "dấu hiệu lâm sàng của nôn mửa hoặc tiêu chảy" sau khi tham gia bữa tiệc Giáng sinh hồi tuần trước.

Theo thông tin từ Vietnam+, dẫn tin từ Guardian, cơ quan y tế Pháp ARS cho biết, các nhân viên của Airbus Atlantic bị nôn mửa và tiêu chảy.

Bữa tiệc Giáng sinh được tổ chức vào tuần trước, tại nhà hàng riêng của công ty tại Montoir-de-Bretagne ở vùng Loire-Atlantique. Thực đơn của bữa tiệc gồm gan ngỗng, sò điệp, tôm hùm và thịt, các món tráng miệng là kem, hạt phỉ và sô cô la mousse. 

Các nhân viên bị ngộ độc có dấu hiệu lâm sàng là nôn mửa và/hoặc tiêu chảy sau bữa tiệc tối diễn ra vào 14/12. Hầu hết họ đều gặp vấn đề về sức khỏe trong vòng 24-48h sau khi dùng bữa. 

Tiết lộ thực đơn khiến hơn 700 nhân viên ngộ độc thực phẩm sau tiệc Giáng sinh - Ảnh 1
Các món ăn trên bàn tiệc - Ảnh: Guardian

Theo thông tin từ VietNamNet, các quan chức y tế cho biết vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ngộ độc hàng loạt và đang xem xét liệu có phải do vi khuẩn trong thực phẩm hay do vi rút viêm dạ dày ruột cực kỳ dễ lây lan gây ra hay không. Hiện cuộc điều tra đang được tiếp tục và dự kiến đến tuần tới sẽ có kết quả.

Airbus Atlantic là một công ty con thuộc tập đoàn hàng không vũ trụ Airbus. Airbus Atlantic có 15.000 nhân viên tại 5 quốc gia. Tập đoàn Airbus có 134.000 nhân viên và là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới. 

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