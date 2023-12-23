Kinh hoàng: Bác sỹ đấm liên tiếp vào đầu bệnh nhân trong lúc đang phẫu thuật mắt

Thế giới 23/12/2023 11:32

Một video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy bác sĩ đấm vào mặt bệnh nhân 82 tuổi ba lần khi đang phẫu thuật mắt.

Theo thông tin từ VTC News, dẫn tin từ tờ Daily Mail (Anh), vào ngày 22/12, bệnh viện nơi xảy ra vụ việc đang tiến hành điều tra. Tập đoàn sở hữu bệnh viện vào hôm 21/12 đã đình chỉ bác sĩ phẫu thuật trong video và cách chức Giám đốc điều hành của cơ sở y tế này. Mặc dù vụ việc xảy ra vào năm 2019 nhưng đoạn phim đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc trong tuần này, gây ra làn sóng phẫn nộ.

Đài BBC (Anh) dẫn lý giải của Aier China cho biết bệnh nhân đã di chuyển đầu và nhãn cầu nhiều lần. Aier China cho biết thêm vì bệnh nhân chỉ nói tiếng địa phương và dường như không phản ứng với những cảnh báo bằng tiếng Quan Thoại của bác sĩ phẫu thuật, nên bác sĩ đã “đối xử thô bạo với bệnh nhân trong tình huống khẩn cấp”.

Kinh hoàng: Bác sỹ đấm liên tiếp vào đầu bệnh nhân trong lúc đang phẫu thuật mắt - Ảnh 1Kinh hoàng: Bác sỹ đấm liên tiếp vào đầu bệnh nhân trong lúc đang phẫu thuật mắt - Ảnh 2
Cảnh bác sỹ đấm vào đầu bệnh nhân khi đang phẫu thuật - Ảnh: Daily Mail

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, dẫn tin từ BBC, con trai bệnh nhân cho biết sau ca phẫu thuật, ban quản lý bệnh viện đã xin lỗi và bồi thường 500 nhân dân tệ (1,7 triệu đồng). Anh cho biết mẹ mình hiện bị mù mắt trái, nhưng không rõ đây có phải là hậu quả của việc bị bác sỹ đấm vào đầu hay không.

Aier China cho biết, bệnh viện đã không báo cáo vụ việc, công chúng cũng không hề hay biết cho đến khi bác sỹ Ái Phân, người có hơn 2 triệu người theo dõi trên Weibo, chia sẻ video.

Ngoài ra, bác sỹ Ái Phân "có mối thù" với Aier China, bắt nguồn từ ca phẫu thuật mà cô trải qua vào năm 2021 tại một trong những bệnh viện của họ. Ái Phân cho rằng ca mổ này khiến cô gần như bị mù một mắt. Tuy nhiên, Aier China đã phủ nhận những cáo buộc này.

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