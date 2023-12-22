Video dài gần 2 phút cho thấy người quay bí mật quan sát và ghi lại quá trình từ ô cửa sổ trên cao. Thi thể không lộ rõ trong video nhưng có đứng bên ngoài ôtô riêng đỗ trong con hẻm, dường như đang loay hoay đặt “vật nặng” vào bên trong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, dẫn tin từ HK01, liên quan đến vụ nữ ca sĩ Xu Jialing bị người hâm mộ sát hại rúng động Malaysia, ngày 19/12, Facebook lan truyền video được cho ghi lại cảnh nghi phạm giấu thi thể nạn nhân trong xe riêng.

Ở phần bình luận, tác giả đăng thêm ảnh chụp chiếc xe của nghi phạm được truyền thông đưa tin để chứng minh tính xác thực của video.

Suốt thời gian đó, vài người và một ôtô đi ngang qua nhưng không phát hiện điều gì bất thường do cửa xe chỉ mở he hé, cũng như người đàn ông dùng thân mình che lại. Kết thúc video, người đàn ông lái xe rời đi.

Video được cho là ghi lại cảnh nghi phạm giấu xác nữ ca sĩ Xu Jialing trong xe hơi

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dẫn tin từ Kbizoom, người đàn ông này đã đâm Xu Jialing 8 nhát vào các bộ phận chính trên cơ thể, bao gồm ngực, lưng và tim khiến cô tử vong.

Một nhân chứng ở hiện trường đã gọi điện trình báo cảnh sát, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể Xu Jialing trong xe của nghi phạm. Thời điểm bị bắt, nghi phạm còn tự nhận là bạn trai của nữ ca sĩ.

Người đàn ông này là khách quen ở nơi nữ ca sĩ hay biểu diễn và cũng là fan hâm mộ của cô, anh ta đã theo đuổi Jialing hơn hai năm nhưng không được đáp lại tình cảm.

Vào tối hôm xảy ra vụ việc, người đàn ông này hẹn Xu Jialing đi ăn. Sau khi dùng bữa, hai bên xảy ra tranh cãi và người này đã ra tay sát hại cô một cách nhẫn tâm.

Xu Jialing bị sát hại một ngày sau khi chụp ảnh cưới - Ảnh: Kbizoom

Sáng 19/12, anh trai của Jialing tổ chức một cuộc họp báo, bày tỏ sự đau buồn sâu sắc sau cái chết của em gái và kêu gọi các nhân chứng ra trình báo, với hy vọng làm sáng tỏ động cơ gây án và đưa nghi phạm ra trước pháp luật.

Trước một ngày bi kịch xảy ra, cô và bạn trai của mình đã cùng chụp ảnh cưới và chuẩn bị cho hôn lễ sắp được diễn ra. Sau khi Jialing qua đời, bạn trai của cô đã bày tỏ sự đau buồn sau khi đột ngột mất đi vợ sắp cưới.

Vụ việc đau lòng trên đã gây chấn động giới giải trí và nhất là với những người yêu mến nữ ca sĩ, họ vô cùng phẫn nộ trước hành động máu lạnh của tên sát nhân. Nhiều người nghi ngờ người đàn ông ra tay sát hại Jialing vì hâm mộ cô một cách mù quáng, không muốn cô kết hôn với bạn trai.