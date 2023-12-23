Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại LOTTE Mart Nam Sài Gòn (đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM), sáng nay (23/12), UBND phường Tân Hưng thông tin nguyên nhân ban đầu.
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Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 23/12, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM (PC07) cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ cháy xảy ra tại siêu thị Lotte Mart trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 được xác định do chập điện.
Cụ thể, khoảng 21h10 ngày 22/12, trong quá trình hoạt động, máy hút khói của quầy gà rán Lotteria ở tầng 1 siêu thị bị chập điện gây cháy.
Vừa xảy ra vụ việc, bảo vệ đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa và khẩn trương sơ tán khoảng 1.000 người bên trong siêu thị ra ngoài. Ảnh hưởng vụ cháy khiến khói bay mù mịt.
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận 7 đã đến phun nước dập lửa. 10 phút sau, đám cháy được dập tắt.
Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến 3m2 khu vực bếp bị cháy hư hỏng, khách vui chơi và mua sắm tại siêu thị một phen hoảng loạn.
Theo thông tin từ VOV, đại diện LOTTE Mart cho biết, khi xảy ra sự cố, đơn vị đã nhanh chóng xử lý, khách hàng được hướng dẫn ra ngoài an toàn. Khoảng 500 đến 600 người bao gồm khách hàng và nhân viên siêu thị được lực lượng chức năng phối hợp với LOTTE Mart hướng dẫn thoát nạn an toàn. Theo LOTTE Mart, đơn vị cam kết thực hiện đầy đủ việc phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn mua sắm.
Đến sáng nay, LOTTE Mart Nam Sài Gòn vẫn mở cửa hoạt động bình thường, bảo đảm an toàn mua sắm cho khách hàng.