Danh tính người đàn ông U30 giả danh 'Hotgirl hàng hiệu' để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tài khoản Facebook "Huyền Ngô Trang" thường xuyên bán hàng túi xách, đồng hồ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đây lại là một người đàn ông thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 23/12, Công an thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) tạm giữ Hoàng Đức Long (23 tuổi, trú phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, vào giữa năm 2023, Long nảy sinh ý định rao bán thanh lý những mặt hàng có giá trị cao của các thương hiệu nổi tiếng Loius Vuitton, Celine, Gucci qua mạng xã hội Facebook để lừa đảo tiền của người khác. Để thực hiện, Long tìm trên mạng xã hội và thuê được tài khoản ngân hàng mang tên "Ngo Huyen Trang" để nhận và chuyển tiền thông qua ứng dụng Internet Banking.

Đồng thời, Long thuê một tài khoản Facebook từ mạng xã hội, đổi tên thành "Huyền Ngô Trang" cho trùng với tên chủ tài khoản ngân hàng để bị hại không cảnh giác.

Hoàng Đức Long tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 13/8, Long đăng bài với nội dung cần thanh lý một chiếc ví nhãn hiệu Louis Vuitton và một chiếc túi Gucci, đính kèm hình ảnh mà anh ta tải từ mạng Internet.

Thấy bài viết này, chị H.T.B. (32 tuổi, trú thành phố Hà Tĩnh) hỏi mua. Để tạo niềm tin với chị B., Long giả vờ mặc cả và đồng ý bán với giá 18,5 triệu đồng. Long yêu cầu người phụ nữ chuyển tiền thanh toán trước vào tài khoản ngân hàng và hứa hẹn sẽ chuyển túi, ví về địa chỉ của nữ khách hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Long không thực hiện như cam kết. Số tiền chiếm đoạt được, Long tiêu xài cá nhân. Biết mình bị lừa, ngày 20/12, chị B. trình báo cho cơ quan công an.

Một ngày sau, Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Hà Tĩnh tìm ra danh tính của đối tượng gây án. Tuy nhiên, đây không phải một người phụ nữ mang tên Ngô Huyền Trang như bị hại nhầm tưởng mà đó là Hoàng Đức Long.

Long khai nhận hành vi phạm tội như trên. Cảnh sát đã thu giữ 2 điện thoại di động cùng một thẻ ngân hàng của đối tượng.

Cảnh sát đang điều tra mở rộng vụ án để xác định thêm các bị hại trên cả nước.

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