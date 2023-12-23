Xót xa bé trai 30 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Đời sống 23/12/2023 10:30

UBND thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã phát đi thông báo tìm cha, mẹ của một bé trai bị bỏ rơi trên địa bàn.

 

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào khoảng 20h ngày 20/12, ông Lê Vạn Hiếu (ngụ đường Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Phước An) báo tin đến chính quyền địa phương về việc vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà ông. Thời điểm phát hiện, bé trai mới khoảng 30 ngày tuổi, khỏe mạnh, được quấn khăn màu xanh, không có giấy tờ kèm theo.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra sức khỏe cho bé trai và phối hợp với một gia đình đang nuôi con nhỏ tại thị trấn Phước An chăm sóc cháu bé bị bỏ rơi. Hiện sức khỏe bé trai bị bỏ rơi đã ổn định, tự bú sữa bình tốt.

Theo UBND thị trấn Phước An, trong vòng bảy ngày, kể từ ngày phát đi thông báo, nếu không có thông tin về cha mẹ của trẻ, đơn vị sẽ đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Xót xa bé trai 30 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân - Ảnh 1
Một bé trai bị bỏ rơi tại Đắk Lắk hồi tháng 7/2023 - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VietNamNet, một trường hợp tương tự cũng xảy ra vào khoảng 19h20 ngày 18/12, ông Lục Văn Dương và vợ là bà Phó Thị Sẹc (trú thôn Đồng Chùa, xã Vũ Oai) nghe thấy tiếng trẻ con khóc liền ra kiểm tra thì bất ngờ phát hiện 1 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà mình. Lúc này, thời tiết đang rất lạnh kèm gió rét buốt, vợ chồng ông Dương đã bế bé gái vào nhà để ủ ấm và báo cho chính quyền địa phương.

Thời điểm phát hiện, bé gái sơ sinh được khoảng 15 ngày tuổi, nặng 2,8kg, được quấn trong chiếc áo khoác lông liền mũ màu vàng. 

Bên cạnh cháu bé có 200.000 đồng cùng 4 bộ quần áo, ngoài ra không có thông tin cá nhân của trẻ bị bỏ rơi và vật dụng, tài sản gì khác. 

Xót xa bé trai 30 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân - Ảnh 2
Bé gái sơ sinh khoảng 15 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân - Ảnh: VietNamNet

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền xã Vũ Oai cử lực lượng cùng cán bộ chuyên môn xuống nơi phát hiện sự việc tiến hành xác minh, thiết lập biên bản và đưa trẻ bị bỏ rơi đi thăm khám. 

Qua thăm khám, sức khỏe cháu bé ổn định, không có gì bất thường. Cũng theo chính quyền xã Vũ Oai, trong lúc thông báo tìm cha, mẹ cho cháu bé, địa phương tạm thời bàn giao cho gia đình ông Dương chăm sóc. 

Sau 1 tuần thông báo, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ bé gái bỏ rơi, UBND xã Vũ Oai sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định.

Diễn biến MỚI trong vụ người vợ chém chồng nhiều nhát, dẫn đến tử vong

Diễn biến MỚI trong vụ người vợ chém chồng nhiều nhát, dẫn đến tử vong

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, nghi phạm Nguyễn Thị Hào (54 tuổi, ngụ TX.Phú Mỹ) dùng dao chém chồng nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   bỏ rơi trẻ em tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 6 giờ 27 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 6 giờ 30 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 6 giờ 32 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 6 giờ 34 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 7 giờ 34 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 8 giờ 34 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 9 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu