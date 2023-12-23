UBND thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã phát đi thông báo tìm cha, mẹ của một bé trai bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào khoảng 20h ngày 20/12, ông Lê Vạn Hiếu (ngụ đường Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Phước An) báo tin đến chính quyền địa phương về việc vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà ông. Thời điểm phát hiện, bé trai mới khoảng 30 ngày tuổi, khỏe mạnh, được quấn khăn màu xanh, không có giấy tờ kèm theo. Lực lượng chức năng đã kiểm tra sức khỏe cho bé trai và phối hợp với một gia đình đang nuôi con nhỏ tại thị trấn Phước An chăm sóc cháu bé bị bỏ rơi. Hiện sức khỏe bé trai bị bỏ rơi đã ổn định, tự bú sữa bình tốt.

Theo UBND thị trấn Phước An, trong vòng bảy ngày, kể từ ngày phát đi thông báo, nếu không có thông tin về cha mẹ của trẻ, đơn vị sẽ đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật. Một bé trai bị bỏ rơi tại Đắk Lắk hồi tháng 7/2023 - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Theo thông tin từ VietNamNet, một trường hợp tương tự cũng xảy ra vào khoảng 19h20 ngày 18/12, ông Lục Văn Dương và vợ là bà Phó Thị Sẹc (trú thôn Đồng Chùa, xã Vũ Oai) nghe thấy tiếng trẻ con khóc liền ra kiểm tra thì bất ngờ phát hiện 1 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà mình. Lúc này, thời tiết đang rất lạnh kèm gió rét buốt, vợ chồng ông Dương đã bế bé gái vào nhà để ủ ấm và báo cho chính quyền địa phương.

Thời điểm phát hiện, bé gái sơ sinh được khoảng 15 ngày tuổi, nặng 2,8kg, được quấn trong chiếc áo khoác lông liền mũ màu vàng. Bên cạnh cháu bé có 200.000 đồng cùng 4 bộ quần áo, ngoài ra không có thông tin cá nhân của trẻ bị bỏ rơi và vật dụng, tài sản gì khác. Bé gái sơ sinh khoảng 15 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân - Ảnh: VietNamNet Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền xã Vũ Oai cử lực lượng cùng cán bộ chuyên môn xuống nơi phát hiện sự việc tiến hành xác minh, thiết lập biên bản và đưa trẻ bị bỏ rơi đi thăm khám. Qua thăm khám, sức khỏe cháu bé ổn định, không có gì bất thường. Cũng theo chính quyền xã Vũ Oai, trong lúc thông báo tìm cha, mẹ cho cháu bé, địa phương tạm thời bàn giao cho gia đình ông Dương chăm sóc. Sau 1 tuần thông báo, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ bé gái bỏ rơi, UBND xã Vũ Oai sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định.

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