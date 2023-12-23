Diễn biến MỚI trong vụ người vợ chém chồng nhiều nhát, dẫn đến tử vong

Đời sống 23/12/2023 09:48

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, nghi phạm Nguyễn Thị Hào (54 tuổi, ngụ TX.Phú Mỹ) dùng dao chém chồng nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 23/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hào (54 tuổi, ngụ TX.Phú Mỹ) để điều tra về hành vi giết người. Bà Hào là nghi phạm đã dùng dao chém chồng mình khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

 

Trong lúc xô xát, bà Hào cầm con dao trên bàn chém nhiều nhát vào người ông M., khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ.

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Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Báo Thanh Niên

 

Thấy chồng nằm bất động, bà Hào đã tìm cách cấp cứu, cầm máu và kêu gọi mọi người giúp đỡ. Tuy nhiên, do vết chém trúng vùng đầu nên ông M. đã tử vong.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Công an TX.Phú Mỹ đến hiện trường, lấy lời khai của bà Hào để điều tra nguyên nhân nghi can này dùng dao chém chồng tử vong.

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 25/11, cơ quan CSĐT Công an TP Trà Vinh (Trà Vinh) đang tạm giữ hình sự đối với Thạch Thị Siêne (39 tuổi, ngụ phường 9) để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích". 

Cụ thể, ngày 19/11, nghi phạm Thạch Thị Siêne tổ chức nhậu tại nhà cùng với những người bạn. Đến khoảng 19h cùng ngày, anh Kiên Nhẫn (41 tuổi, chồng của Siêne) đi làm về thấy vợ đang nhậu với người bạn. Sau đó, anh Nhẫn và vợ xảy ra mâu thuẫn ghen tuông. Lúc này, nghi phạm Siêne cầm búa đánh anh Nhẫn nhưng được mọi người can ngăn. Anh Nhẫn dọn đồ lên xe bỏ nhà đi.

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Nghi phạm Thạch Thị Siêne tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Tuy nhiên, đi được một đoạn, do quên mang theo tiền, anh Nhẫn quay lại nhà. Lúc này, Siêne cầm dao chạy đến chém liên tục, kết quả khám nghiệm trên cơ thể nạn nhân có 38 vết thương ở chân và lưng anh Nhẫn. Anh Nhẫn được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh.

Đến ngày 22/11, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Rạng sáng 23/11, anh Nhẫn được đưa về nhà và tử vong. 

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