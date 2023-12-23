Công an TP Hải Phòng đã dẫn giải Bùi Trọng Thành (30 tuổi) - nghi phạm đã ra tay sát hại người phụ nữ giao gas là chị Nguyễn Thị Th. (SN 1988, trú ở làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, Thủy Nguyên) cách đây gần 13 năm ra khu vực hiện trường để thực nghiệm điều tra.
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Theo thông tin từ VTC News, vào tối 22/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, nghi phạm sát hại chị N.T.T đã khai nhận hành vi giết người, giấu xác từ 13 năm trước. Cụ thể, ngày 7/12/2023, Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 bộ hài cốt trong bể chứa nước thải phía sau nhà ông N.V.Q (ở thôn 5, xã Lại Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng).
Công an TP Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tập trung xác minh làm rõ.
Kết quả điều tra ban đầu, bộ hài cốt được phát hiện là chị N.T.T (SN 1988, thường trú tại thôn 5, xã Lại Xuân). Gia đình chị N.T.T cho biết, chị T. mất tích từ ngày 9/12/2010.
Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh thấy có dấu hiệu vụ án hình sự, ngày 15/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xác minh làm rõ.
Theo thông tin từ báo Người Lao Động, qua rà soát, sàng lọc những người nghi vấn, đấu tranh với Bùi Trung Thành (SN 1993, trú ở thôn 5, xã Lại Xuân), Thành khai nhận là người đã gây ra cái chết của chị N.T.T khi đang thực hiện hành vi cướp tài sản của chị N. tại nhà ông N.V.Q.
Thời điểm thực hiện hành vi cướp tài sản là ngày 9/12/2010. Sau đó, Thành giấu xác nạn nhân vào bể chứa nước thải phía sau nhà ông N.V.Q. Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Bùi Trung Thành để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định.
Bà Chu Thị Thường (SN 1967, mẹ đẻ chị T.) kể lại, cách đây 13 năm, chị T. bị mất tich sau khi đi giao gas. Gia đình bà Thường cùng nhà chồng chị T. đi khắp nơi để tìm từ nghĩa trang đến hang núi rồi cả các mối thân quen, những nơi chị T. có thể đi tới nhưng vẫn không thấy tung tích.
Thời điểm đó, một người dân trông khu đầm rộng 32 mẫu ở gần sông Kinh Thầy tháo nước để đánh bắt thủy sản đã phát hiện xe máy của chị T. ở sát miệng cống. Nhận được thông tin, người thân và chính quyền tổ chức tìm kiếm chị T. nhưng không có kết quả.