Theo thông tin từ VTC News, vào tối 22/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, nghi phạm sát hại chị N.T.T đã khai nhận hành vi giết người, giấu xác từ 13 năm trước. Cụ thể, ngày 7/12/2023, Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 bộ hài cốt trong bể chứa nước thải phía sau nhà ông N.V.Q (ở thôn 5, xã Lại Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Công an TP Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tập trung xác minh làm rõ.