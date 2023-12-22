Thanh Hóa: 9 học sinh nhập viện cấp cứu vì đau bụng, nôn ói sau buổi học

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Thanh Hóa cho biết, cơ quan chức năng đang làm việc với Ban giám hiệu Trường Tiểu học Điện Biên 1 để làm rõ việc 9 học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói sau buổi học.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 22/12, bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, cho biết cơ quan chức năng đang làm việc với ban giám hiệu Trường Tiểu học Điện Biên 1 (phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa) về thông tin 9 học sinh của nhà trường có biểu hiện nôn, ói sau buổi học.

Cụ thể, có 4 em đang nằm điều trị ở Bệnh viện Nhi, 5 em ở Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa. Các em đều có biểu hiện rối loạn tiêu hóa nhẹ, đang được theo dõi sức khỏe.

Sau khi nắm thông tin sự việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với nhà trường. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm thực phẩm để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sau 72h sẽ có kết quả cụ thể, khi đó lãnh đạo nhà trường sẽ có hình thức xử lý.



Các em học sinh đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, một số phụ huynh cho biết, sau bữa ăn trưa ngày 21/12, đến đầu giờ học buổi chiều cùng ngày, đã có học sinh bị nôn, được giáo viên gọi phụ huynh đến đưa về nhà.

Sau buổi học, thấy con về nhà thì bị đau bụng, nôn ói, đến nửa đêm thì con bị sốt. Lúc đầu phụ huynh nghĩ con bị đau bụng do thời tiết, nhưng sáng nay (22/12) có nhiều phụ huynh phản ánh rằng có nhiều cháu cũng bị. Các phụ huynh đã phản ánh đến cô giáo chủ nhiệm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

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