Danh tính người phụ nữ đã thu gom hơn 500 thi hài thai nhi bị vứt bỏ về chôn cất

Cụ thể, vào năm 2020 bà bị bệnh nên thường xuyên lui tới các phòng khám để điều trị. Cũng thời gian đó, bà Vân tình cờ biết về tình trạng nhiều bạn trẻ yêu sớm, lỡ mang thai ngoài ý muốn và tìm mọi cách để nạo phá thai. Xót xa vì những thai nhi vô tội chưa kịp chào đời đã bị tước đi quyền được sống, bà Vân quyết định thu gom thi hài thai nhi về chôn cất tại khu vực rừng thông, thuộc nghĩa địa thôn 9, xã Nâm N’jang.

Năm 2021, khi thi hài thai nhi ngày càng nhiều, bà Vân mua vật liệu rồi thuê thợ xây dựng các phần mộ cho các sinh linh bé nhỏ. Nhận thấy việc làm của bà Vân có ý nghĩa, không chỉ người thân mà một số nhà hảo tâm cũng đến góp sức, hỗ trợ. Một số người còn nhận các mộ phần thai nhi để chăm sóc, thăm nom.

Thời gian đầu, bà Vân chỉ biết tiếp cận các phòng khám tư để thu gom thi hài thai nhi. Tuy nhiên, về sau nhiều người biết đến công việc đặc thù của bà nên chủ động xin số điện thoại để báo tin. bDần dà, không chỉ phòng khám, nhiều nơi khác đã trở thành điểm đến quen thuộc của bà Vân trên hành trình thu lượm thi hài thai nhi.

Sự ủng hộ của mọi người đã phần nào động viên bà Vân tiếp bước với công việc đặc biệt của mình để an ủi các sinh linh bé nhỏ. Đến nay, bà Vân đã thu lượm hơn 500 thi hài thai nhi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông để về chôn cất tại nghĩa trang.

Tình nguyện nhận hơn 500 thai nhi vắn số về chôn cất, chị Trần Thị Vân mong muốn cảnh tỉnh đến toàn xã hội vào cuộc để ngăn chặn tình trạng nạo phá thai - Ảnh: Báo Người Đưa Tin

Theo thông tin từ báo Người Đưa tin, qua việc làm của mình, bà Vân mong muốn mọi người nhận ra những điều sai trái, sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội. Bởi lẽ, việc phá thai không chỉ tước đi quyền sống của các sinh linh bé nhỏ, mà còn để lại ảnh hưởng rất lớn đối với bản thân người mẹ sau này.

Bà Vân cũng mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn, xử lý những tiệm phòng khám tư, tiệm thuốc tây bán thuốc phá thai, thực hiện nạo phá thai trái phép.

Từ những đóng góp của các mạnh thường quân, đến nay, chị Vân đã xây dựng nghĩa trang để làm nơi an nghỉ cho hơn 500 thai nhi xấu số - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Khu mộ nơi bà Vân chôn cất thi hài các thai nhi nằm trên một đồi thông heo hút. Trong khuôn viên khoảng 200 m2, bà Vân cho xây dựng các mộ phần nhỏ bé khang trang, sạch đẹp và bố trí nhiều chong chóng để không khí bớt ảm đạm.

Ông Trần Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Nâm N’Jang, cho biết địa phương ghi nhận việc làm thiện nguyện của bà Vân. Ngoài việc giúp những sinh linh vắn số có nơi an nghỉ, bà Vân còn góp tiếng nói để cảnh tỉnh xã hội, nhất là đối với giới trẻ hiện nay. Cũng theo ông Thủy, khu vực bà Vân chôn cất các thai nhi là khu nghĩa địa tự phát trong rừng thông. Do đó, địa phương đang rà soát, kiểm tra để có cơ sở đánh giá chính xác nhằm xin phép cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho bà Vân làm nơi cưu mang các sinh linh nhỏ bé.