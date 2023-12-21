Học sinh lớp 8 đi xe máy tông trúng cô giáo khiến cả hai bị chấn thương sọ não

Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị vẫn đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giữa một học sinh lớp 8 đi xe máy tông trúng cô giáo đang đi bộ khiến hai người bị chấn thương sọ não.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 21/12, Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đang hoàn tất hồ sơ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa một học sinh đi xe máy và cô giáo đi bộ khiến cả hai bị chấn thương sọ não xảy ra trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn qua phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa).

Cụ thể, vào lúc 19h50 tối 20/12, em Phan Vũ Gia Huy (học sinh lớp 8B, Trường THCS Trần Phú) điều khiển xe máy BKS 48F9-3553 lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, khi đi đến địa điểm trên va chạm với cô giáo Nguyễn Thị Nga (SN 1973, ngụ phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, giáo viên trường THCS Trần Phú) đi bộ qua đường.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Giao thông, hậu quả, cú va chạm mạnh khiến em Phan Vũ Gia Huy bị chấn thương sọ não, được đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) điều trị.

Về phần cô giáo Nga cũng bị chấn thương sọ não, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Đến sáng 21/12, bệnh viện thông báo cô Nga bị chết não nên được gia đình đưa về nhà.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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