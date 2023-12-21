Vào chiều ngày 21/12, Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu rà soát, kiểm tra công tác an toàn toàn bộ các phòng học sau vụ sập trần gỗ khiến nhiều học sinh phải nhập viện.

Theo thông tin từ báo Giao thông, liên quan đến vụ sập trần gỗ ở trường học khiến nhiều học sinh phải nhập viện xảy ra tại Trường phổ thông Hermann Gmeiner (TP Vinh, Nghệ An), một học sinh lớp 11A9 vẫn chưa hết bàng hoàng kể: Vào khoảng 7h30 sáng nay (21/12), khi cả lớp đang chăm chú học tiết đầu tiên thì một phần trần nhà ở phía trước lớp bất ngờ sập xuống, kéo theo gạch đá, bê tông. “Sự việc xảy ra rất nhanh, nhiều bạn bị gỗ đè lên người, những bạn còn lại hoảng loạn chạy ra ngoài, kêu cứu”, nam sinh này kể và cho biết thêm.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trong lớp có 49 học sinh trên tổng số 50 em (một em nghỉ học). Khi nghe tiếng động lớn, sau đó là tiếng la hét, nhiều học sinh lớp bên cạnh đã nhanh chóng chạy sang nâng các tấm gỗ, gạch bị sập để đưa các bạn phía dưới ra ngoài. Các giáo viên cũng nhanh chóng có mặt để đưa các bạn bị thương đến bệnh viện. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trong lớp có 49 học sinh trên tổng số 50 em (một em nghỉ học) - Ảnh: VTC News Theo thông tin từ VTC News, vào chiều 21/12, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn có mặt cùng với Ban giám hiệu nhà trường, phối hợp với y tế huy động mọi nguồn lực để khám và điều trị cho các em bị thương.

Nguyên nhân ban đầu của sự cố là gỗ làm trần nhà trải qua thời gian dài nên bị xuống cấp, bong ra và bất ngờ rơi xuống trong giờ học. Trần gỗ đổ xuống kéo theo gạch đá, bê tông đè lên bàn học - Ảnh: Báo Giao thông Sở GD&ĐT đã giao nhà trường rà soát lại toàn bộ tất cả các phòng học. Phòng nào không đảm bảo, không an toàn thì nhất quyết không đưa học sinh vào học, đồng thời sớm có phương án sửa chữa, khắc phục. Ngoài ra, bệnh viện 115 Nghệ An, vào sáng cùng ngày viện đã tiếp nhận 8 học sinh bị thương của trường Phổ thông Hermann Gmeiner (phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An). Trong đó, một em bị thương đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên ở Hà Nội vào trưa cùng ngày, một em đang được theo dõi. Ngoài ra, còn có 6 em bị xây xước, sau khi được thăm khám đã cho về nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoc-sinh-ke-lai-giay-phut-tran-go-cua-lop-hoc-sap-e-len-nhieu-ban-trong-lop-cac-ban-hoang-loan-chay-ra-ngoai-keu-c-639273.html