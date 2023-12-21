Xôn xao vụ chồng tổ chức buổi họp mặt với mong muốn vợ và 'tiểu tam' sống chung một nhà: Kết hôn được 13 năm và có 2 con, chồng từng cặp kè với 7 cô gái

Cụ thể, trong buổi họp gia đình, anh chồng trải lòng nguyên nhân khiến anh phải tìm người khác là do vợ ít nói những lời ngọt ngào với chồng. Sau đấy, anh chồng đã phải tổ chức buổi gặp mặt cả vợ và nhân tình mong muốn cả 2 về sống chung.

Vào ngày 21/12, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ đoạn video người chồng ở Tuyên Quang đã tổ chức buổi họp mặt gia đình, mong muốn cả vợ và nhân tình về sống chung một nhà.

Về phía vợ, cô thẳng thắn trả lời: “Anh không muốn con mình phải khổ sở vất vả”.

Anh chồng bộc bạch: "Ai cũng sai, chẳng ai đúng ở đây cả, mục đích buổi nói chuyện anh muốn cùng nhau xây dựng, gắn kết để có cuộc sống tốt hơn. Giờ cả 3 chúng ta ngồi nói chuyện hài hòa với nhau, sống với nhau được chứ không có gì quá khó cả".

Còn về phía cô gái được cho là nhân tình trong đoạn video đáp: “Anh cũng không bỏ được em”.

Chồng tổ chức buổi họp mặt với mong muốn vợ và 'tiểu tam' sống chung một nhà - Ảnh: Chụp màn hình

Theo chia sẻ của chị vợ trong đoạn video được lan truyền, hai vợ chồng chị đã kết hôn có với nhau 2 mặt con được 13 năm. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà chồng ngoại tình. Cụ thể, người vợ cho biết chồng mình lúc nào cũng nói yêu thương vợ con nhưng anh từng để con nhỏ một mình trong quán ăn rồi đóng cửa đưa nhân tình đi mua sắm. Thậm chí, chồng còn nhiều lần đánh vợ con.

Người vợ cho biết tính tới thời điểm hiện tại, chồng có 7 cô người yêu. Dẫu vậy việc chồng dẫn người yêu về xin phép ở chung với vợ khiến người vợ rất bất ngờ.

Sau khi vợ quyết định ly hôn, chồng vẫn không chịu, liên tục làm phiền và đòi chị vợ "đền bù thanh xuân". Đồng thời, người chồng muốn cả 3 người sống chung một nhà, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Ngay sau đó, đoạn video khiến cư dân mạng "dậy sóng", hầu hết mọi người đều tỏ ra phẫn nộ trước hành động của người chồng. Mặc dù đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội chưa rõ thực hư ra sao hay chỉ là video dan dựng để "câu view", nhưng hiện tại, không ít người đang quan tâm đến "chuyện tình tay ba" này.