55 học sinh tiểu học phải nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi uống sữa

Đời sống 21/12/2023 16:18

55 em học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang do có triệu chứng nôn, ói, đau bụng.

Theo thông tin từ VOV, vào chiều tối 20/12, nhiều học sinh tại điểm lẻ Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Vị Thanh (điểm Chùa khu vực 4, phường III) có những triệu chứng bất thường sau khi uống sữa. Ngay sau đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vị Thanh, nhà trường đã kịp thời đưa các em đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang.

 

BSCK2 Trần Tôn Thái - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang cho biết, có tổng cộng 55 học sinh phải nhập viện điều trị. Hiện, sức khỏe các em đều ổn, không còn biểu hiện đau bụng, nôn ói

Qua theo dõi, chăm sóc từ tối đến sáng nay, hiện sức khỏe các em đều ổn, không còn biểu hiện đau bụng, nôn ói, nhiều em đã khỏe chạy nhảy, vui đùa bình thường.

55 học sinh tiểu học phải nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi uống sữa - Ảnh 1
ổng cộng 55 học sinh phải nhập viện điều trị - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VTV News, đại diện Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang cho biết, các em bị ngộ độc thoáng qua, hiện sức khỏe các em ổn định, đang theo dõi, có thể xuất viện sớm. Các em cho biết sau khi uống sữa, chạy chơi một chút thì thấy đau bụng nên được chuyển vô bệnh viện.

Ngày sử dụng trên một số lốc sữa còn lại cho thấy: Có loại ghi ngày sản xuất là 27/4/2023, hạn sử dụng đến 27/12/2023, nghĩa là còn 7 ngày nữa hết hạn. Một loại khác ghi ngày sản xuất 15/4/2023, hạn sử dụng đến 15/1/2024. 

55 học sinh tiểu học phải nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi uống sữa - Ảnh 2
Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cùng ngành chức năng đang tiến hành làm việc với trường - Ảnh: VTV News

Hiện tại Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cùng ngành chức năng đang tiến hành làm việc với trường, kiểm đếm lại số lượng sữa, kiểm tra hạn sử dụng và tiến hành niêm phong mẫu. Sau đó kết hợp với Bệnh viện Sản Nhi tỉnh để tiến hành xem các triệu chứng của học sinh.

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