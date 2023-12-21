Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trước nhà hàng ở Bình Dương

Đời sống 21/12/2023 13:15

Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trước một nhà hàng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào trưa ngày 21/12, người đi đường kiểm tra bên trong thùng giấy bỏ bên đường thì phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh. Cơ quan chức năng địa phương đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Phát hiện một thùng giấy bên đường Hùng Vương (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), người dân lại gần kiểm tra thì phát hiện một trẻ sơ sinh đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trước nhà hàng ở Bình Dương - Ảnh 1
Khu vực phát hiện thi thể trẻ sơ sinh - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Phú Cường nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, đồng thời trình báo vụ việc tới Công an thành phố Thủ Dầu Một để điều tra, làm rõ.

 

Qua khám nghiệm ban đầu, thi thể trên là bé trai, có dấu hiệu bị sinh non. Thi thể được quấn trong khăn cùng một bộ quần áo mới. Thùng giấy đựng thi thể để kế bên một thùng rác.

Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trước nhà hàng ở Bình Dương - Ảnh 2
Thùng giấy đặt thi thể trẻ sơ sinh - Ảnh: Báo Tiền Phong

Thi thể trẻ sơ sinh được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Công an cảnh báo 14 thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và MXH dịp cuối năm, ai cũng cần biết!

Công an cảnh báo 14 thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và MXH dịp cuối năm, ai cũng cần biết!

(Tổ Quốc) - Những chiêu trò lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội ngày càng phức tạp được nhiều kẻ xấu lợi dụng để thực hiện trong thời điểm cuối năm.

Xem thêm
Từ khóa:   thi thể trẻ sơ sinh tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 6 giờ 21 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 6 giờ 23 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 6 giờ 26 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 6 giờ 28 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 7 giờ 28 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 8 giờ 28 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 9 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu