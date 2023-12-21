Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trước một nhà hàng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào trưa ngày 21/12, người đi đường kiểm tra bên trong thùng giấy bỏ bên đường thì phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh. Cơ quan chức năng địa phương đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Phát hiện một thùng giấy bên đường Hùng Vương (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), người dân lại gần kiểm tra thì phát hiện một trẻ sơ sinh đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Khu vực phát hiện thi thể trẻ sơ sinh - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Phú Cường nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, đồng thời trình báo vụ việc tới Công an thành phố Thủ Dầu Một để điều tra, làm rõ.

Qua khám nghiệm ban đầu, thi thể trên là bé trai, có dấu hiệu bị sinh non. Thi thể được quấn trong khăn cùng một bộ quần áo mới. Thùng giấy đựng thi thể để kế bên một thùng rác.

Thùng giấy đặt thi thể trẻ sơ sinh - Ảnh: Báo Tiền Phong

Thi thể trẻ sơ sinh được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

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