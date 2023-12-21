Bệnh viện 115 cho biết, đến 9h sáng ngày 21/12 đã có 10 em nhập viện và tại thời điểm này các em vẫn đang được sơ cứu. Theo thông tin ban đầu, có 1 học sinh bị chấn thương sọ não và cột sống, 1 em bị gãy chân.

Theo thông tin từ báo Nghệ An, vào ngày 21/12, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sở vừa nhận được báo cáo của Trường PT Hermann Gmeiner về vụ việc xảy ra tại nhà trường. Theo đó, trong giờ học buổi sáng, bất ngờ trần gỗ của lớp 11A9 bị đổ sập khiến nhiều học sinh bị thương. Hiện tất cả những học sinh này đã được nhà trường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115. Trước mắt, qua nắm bắt ban đầu, các em bị xây xát, chấn thương.

Phần trần của phòng học đổ sập xuống lớp học - Ảnh: VOV Bên cạnh đó, Bệnh viện 115 cũng cho biết, đến 9h sáng nay đã có 10 em nhập viện và tại thời điểm này các em vẫn đang được sơ cứu. Theo thông tin ban đầu, có 1 học sinh bị chấn thương sọ não và cột sống, 1 em bị gãy chân. Sau sơ cứu ban đầu, trường hợp bị chấn thương sọ não và cột sống đã được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Học sinh bị thương nhập viện 115 Nghệ An cấp cứu - Ảnh: Báo Nghệ An Chuyển tuyến điều trị cho với trường nữ học học sinh bị nặng - Ảnh: VOV Trước đó, theo thông tin từ VOV, sự việc xảy ra vào khoảng 7h40 phút ngày 21/12 tại trường phổ thông Hermann Gmeiner, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, Nghệ An. Khu vực xảy ra sự việc là phòng học lớp 11A9. Vào thời điểm trên, hàng chục học sinh lớp 11A9 đang ở trong phòng học thì bất ngờ phần trần bị sập. Vụ việc khiến nhiều học sinh bị thương. Các học sinh bị thương nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An điều trị. Có mặt tại bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An, ông Lê Trường Sơn – Phó phòng giáo dục và đào tạo thành phố Vinh, Nghệ An thông tin. Hiện, có 8 học sinh được đưa đến bệnh viện điều trị. Trong đó 6 học sinh bị thương nhẹ đã được xuất viện, 1 học sinh bị thương ở chân. Trong đó một học sinh bị thương nặng được chuyển ra Hà Nội điều trị. Sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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