Đang ngồi học tại lớp học 11A9, Trường THPT Hermann Gmeiner, trần nhà bất ngờ đổ sập khiến một số học sinh bị thương.

Theo thông tin từ báo Dân trí, hoảng 7h30 sáng ngày 21/12, lớp 11A9, Trường THPT Hermann Gmeiner đang học, bất ngờ trần bằng gỗ lâu năm bị sập. Học sinh hoảng loạn tháo chạy ra ngoài, nhiều em bị mắc kẹt được hỗ trợ đưa ra khỏi hiện trường.

Một phụ huynh cho biết, con vừa đến lớp học thì không may xảy ra vụ việc ở trên. Con của chị bị chấn thương vùng vai, cổ.

Tất cả các học sinh lớp 11A9 đã được xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An để kiểm tra sức khoẻ.

Nhiều học sinh trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh (Nghệ An) nhập viện do sập trần lớp học - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, lớp 11A9 có 50 học sinh, hôm nay một em xin nghỉ học. Trần gỗ của trường học mới được sửa chữa, bảo trì đầu năm học mới.

Vụ việc khiến một học sinh bị thương nặng đang trên đường đưa ra bệnh viện ở Hà Nội và nhiều học sinh khác bị thương.

Trường THPT Hermann Gmeiner - nơi xảy ra vụ sập trần gỗ của lớp học làm ít nhất 2 học sinh bị thương - Ảnh: Báo Dân trí

Ngoài ra, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An, cho biết, trường học được tổ chức SOS xây dựng khoảng 30 năm trước, mặc dù đã nhiều lần tu bổ, sửa chữa nhưng có những thanh gỗ bị mục. Đến sáng nay, sự cố bất ngờ xảy ra, các em học sinh đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng ở Nghệ An tiếp tục làm rõ.

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