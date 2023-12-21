Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) Phạm Thị Công cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến hai học sinh lớp 7 tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối ngày 20/12, thông tin từ UBND xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 nữ sinh lớp 7 tử vong.

Hai nạn nhân là em P.T.H.D. và P.T.U. (cùng sinh năm 2011) học sinh lớp 7, Trường THCS Nghĩa An (thành phố Quảng Ngãi).

6 học sinh trường THCS Nghĩa An (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đi chơi ở khu vực sông Cửa Đại, không may 2 em đuối nước tử vong - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, khoảng 16h ngày 20/12, sau giờ học thể dục, nhóm 6 học sinh Trường THCS Nghĩa An rủ nhau đi chơi ở khu vực sông Cửa Đại thôn Phổ Trường (xã Nghĩa An).

Trong lúc vui đùa, không may một em bị đuối nước. Thấy bạn gặp nạn một em trong nhóm xuống cứu, sau đó cả hai bị chìm dưới sông. Các em còn lại chạy báo người dân và lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng tìm kiếm các nạn nhân.

Trong chiều cùng ngày, thi thể 2 nữ sinh đã được người dân đưa lên bờ.

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