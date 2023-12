Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi tử vong ở nhà trẻ không phép, ngày 20-12, nguồn tin của PLO cho biết VKSND huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để lên kế hoạch xét xử bị can Phan Ngọc Minh Thư (32 tuổi) về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.