Diễn biến MỚI trong vụ bé trai 2 tuổi tử vong tại nhà trẻ không được cấp phép ở An Giang

Đời sống 20/12/2023 16:49

Bị can Phan Ngọc Minh Thư (32 tuổi) là chủ nhà trẻ tên “Nhóm trẻ Minh Ngọc" thuộc ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thư không có các giấy tờ theo quy định, cơ cấu tổ chức nhóm trẻ chưa đảm bảo số lượng người, một mình Thư đảm nhận tất cả các công việc tại cơ sở giữ trẻ.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi tử vong ở nhà trẻ không phép, ngày 20-12, nguồn tin của PLO cho biết VKSND huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để lên kế hoạch xét xử bị can Phan Ngọc Minh Thư (32 tuổi) về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

 

Dựa vào cáo trạng, Thư là chủ nhà trẻ tên “Nhóm trẻ Minh Ngọc" thuộc ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thư không có các giấy tờ theo quy định, cơ cấu tổ chức nhóm trẻ chưa đảm bảo số lượng người, một mình Thư đảm nhận tất cả các công việc tại cơ sở giữ trẻ.

Năm 2015, UBND xã Vĩnh Hanh có đến kiểm tra, phát hiện nhà trẻ này vẫn hoạt động nhưng không có quyết định về việc thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập nên yêu cầu Thư ngưng hoạt động. Tuy nhiên, đến năm 2022 cơ sở vẫn chưa được cấp phép nhưng đã hoạt động trở lại.

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Truy tố bảo mẫu vụ bé trai 2 tuổi tử vong ở nhà trẻ không phép  - Ảnh: Báo Tuổỉ trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 6h30 ngày 25/5, bà Nguyễn Thị Thắm (34 tuổi, ngụ xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đưa con trai Ngô Hoàng B. (2 tuổi) đến gởi tại cơ sở giữ trẻ "Nhóm trẻ Minh Ngọc" do bà Thư làm chủ, để đi làm.

Đến khoảng 14h cùng ngày, bà Thư thấy cháu B. khóc, có biểu hiện mệt và uốn mình nên gọi điện thoại cho bà Thắm đến rước bé về. Bà Thắm gọi điện cho cha ruột đến rước cháu ngoại.

Khi cha bà Thắm đến nhà trẻ thì thấy cháu B. có biểu hiện bị ngất xỉu nên cùng bà Thắm đưa cháu đi cấp cứu. Tuy nhiên cháu B. đã tử vong trước khi đến Trung tâm y tế huyện Châu Thành.

Người thân cháu B. đã đến công an xã trình báo vụ việc và sau đó được chuyển đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành thụ lý.

Diễn biến MỚI trong vụ bé trai 2 tuổi tử vong tại nhà trẻ không được cấp phép ở An Giang - Ảnh 2
Không có bằng sư phạm, không được cấp phép nhưng bảo mẫu vẫn mở nhà trẻ và nhận giữ 9 trẻ, không tuân thủ quy tắc an toàn khiến bé trai 2 tuổi tử vong - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân cháu B. tử vong do sốc mất máu cấp vì chấn thương bụng kín, đứt vỡ động mạch mạc treo.

Quá trình điều tra xác định bà Thư đã giữ trẻ khi chưa được cấp giấy phép theo quy định, không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn giữ trẻ. Một mình bà Thư đảm nhiệm nhiều công việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu nên không quản lý được.

Bà Thư bị cáo buộc đã vô ý làm cháu B. tử vong trong lúc giữ trẻ. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, bà Thư nhận giữ 9 trẻ.

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Ông Nguyễn Đăng Vinh - chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi cho biết chiều ngày 18/12 đã có kết quả giám định tỉ lệ thương tật của cháu Lâm Gia Khiêm là 12%.

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