Cụ bà ngoài 70 tuổi bị vợ chồng con trai đuổi ra khỏi nhà sau khi bán đất ở Phú Thọ: Sống trong lều dựng tạm cùng di ảnh của người chồng quá cố

Bà Loan đang trú tạm trong cái lán chỉ rộng vỏn vẹn vài mét vuông, dựng bằng tấm lợp fibro cũ kỹ, xiêu vẹo, nằm ngay sát mép đường. Đôi mắt ngấn lệ, bà chia sẻ với PV Dân Việt về câu chuyện buồn của mình.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, người phụ nữ lớn tuổi trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội những ngày qua tên thật là bà Nguyễn Thị Loan (73 tuổi, trú ở khu 6, xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ). Trong giá rét căm căm chiều mùa đông, đến khu vực xã Đỗ Xuyên hỏi thăm, chúng tôi được người dân chỉ về tận nơi bà Loan đang sống.

Năm 2012, gia đình bà Loan phá ngôi nhà cấp 4 cũ đi và xây dựng ngôi nhà mới khang trang kiên cố. Đến năm 2019, con trai, con dâu xin bà Loan chuyển nhượng bằng hình thức cho tặng quyền sử dụng mảnh đất đang ở sang tên cho Vũ Văn Quyết là con trai và Vũ Văn Công là cháu nội. Để tạo niềm tin, con dâu, con trai hứa hẹn, cam kết với bà Loan là sẽ ở cùng, thờ cúng hương khói cho chồng tôi và chăm sóc, phụng dưỡng, báo hiếu cho bà Loan.

Bà Loan kể, năm 1975, trên mảnh đất sổ đỏ có diện tích khoảng 700m2, bà và chồng là cụ ông Vũ Văn Thắng đã xây cất ngôi nhà cấp 4 để ở. Năm 2011, chồng bà Loan mất. Lúc này, bà sống cùng gia đình con trai là anh Vũ Văn Quyết, con dâu Nguyễn Thị Thanh Lịch và 2 cháu nội trong căn nhà cấp 4.

Thương con, thương cháu, tin tưởng lời hứa của các con, bà Loan đồng ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản cho con trai và cháu nội đứng tên.

Lán tạm do người dân dựng cho bà Loan che mưa, che nắng - Ảnh: Báo Dân Việt

Cũng theo lời bà Loan, ngay sau khi được đứng tên sử dụng đất, gia đình con trai, con dâu bà đã quay ngoắt thái độ, đối xử tệ bạc, ngược đãi bà. Cụ thể, lúc bà Loan bị ốm, bị đau bụng, các con không đưa đi viện. Nhà có việc như ma chay hiếu hỉ trong nội tộc gia đình, các con không cùng bà Loan lo công việc chung. Đỉnh điểm là vào năm ngoái - năm 2022, bà Loan ốm đau liên tục, trong khi ruộng đất, nhà cửa đã sang tên cho hết con trai, con dâu, lại không có lương hưu, bà Loan bị con trai, con dâu không cho ở chung. Chúng cân cho 2 tạ thóc để bà Loan ra ăn, ở riêng.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngày 15/12/2023, bà Loan bỗng thấy anh Vũ Văn Điền (hàng xóm) chở gạch về xây tường bao ngay trên chính mảnh đất của gia đình. Lúc này hỏi ra, bà Loan mới té ngửa biết con trai, con dâu đã bán một phần diện tích đất tổ tiên, hương khói của gia đình cho anh Điền.

Trước sự việc bị con trai, con dâu đối xử tệ bạc, bà Loan nhiều lần kêu cứu đến chính quyền địa phương.

Đây là ngôi nhà xây trên phần đất bà L. đã cho cháu nội (khi chưa có mâu thuẫn bà L. ở tầng dưới), bên cạnh là mảnh đất vườn cho con trai - Ảnh: Báo Phụ nữ mới

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, liên quan đến mảnh đất mà bà Loan xảy ra tranh chấp với gia đình con trai, ông Ngô Hồng Quân – Chủ tịch UBND xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, cho biết:

Xác minh lại địa chính thì cán bộ khẳng định chưa hề có sự giao dịch sang nhượng nào từ phía xã. Sau đó công an lập biên bản, yêu cầu rút lui, hôm sau thì bà Loan ra chỗ đống gạch và một số người quay clip chia sẻ trực tiếp lên mạng xã hội, nhiều người hiếu kỳ kéo đến chứng kiến, họ không gây mất trật tự nhưng tụ tập đông.

Cũng theo chủ tịch xã Đỗ Xuyên, ngày 10/9/2023, UBND xã Đỗ Xuyên có nhận được Đơn đề nghị của vợ chồng anh chị Q. - Loan (vợ chồng người con trai) cùng cháu nội của bà Loan với nội dung mong chính quyền địa phương giúp đỡ cho gia đình. Theo nội dung đơn này, từ sau mâu thuẫn đất đai được Tòa án giải quyết xong từ tháng 4/2023, vợ chồng anh chị Q. - Loan mong muốn mẹ mình là bà Loan trở lại ổn định sống chung với con cháu để đảm bảo sức khỏe và được các thành viên trong gia đình chăm sóc lúc đau yếu, tuổi già.