Nghẹn lòng nam thanh niên nhảy cầu Vĩnh Tuy sau khi bạn gái tử vong do tai nạn giao thông

Đời sống 20/12/2023 06:10

Chiều 19/12, lực lượng chức năng Hà Nội đang khẩn trương tìm kiếm một nạn nhân nhảy cầu Vĩnh Tuy tự tử.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 14h30 ngày 19/12, trên khu vực cầu Vĩnh Tuy theo hướng từ quận Hai Bà Trưng sang quận Long Biên (Hà Nội), người dân phát hiện một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi đã bỏ lại xe máy trên cầu và trèo qua lan can nhảy xuống sông Hồng.

Nhiều người cố can ngăn nhưng không kịp, nam thanh niên sau khi nhảy xuống ở độ cao gần 30m từ cầu Vĩnh Tuy đã mất tích trong dòng nước.

Người dân trên cầu tập trung kêu cứu, rồi gọi một thuyền chài gần đó tới khu vực xảy ra vụ việc. Kiểm tra, chiếc xe máy nam thanh niên để lại trên cầu, người dân phát hiện tài sản và vật dụng cá nhân gần như còn nguyên vẹn.

Nghẹn lòng nam thanh niên nhảy cầu Vĩnh Tuy sau khi bạn gái tử vong do tai nạn giao thông - Ảnh 1
Chiếc xe và điện thoại của nam thanh niên nhảy xuống sông - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, hình ảnh nền điện thoại và nội dung một đoạn thư để lại cho thấy, nam thanh niên buồn chán chuyện người yêu vừa tử vong vì tai nạn giao thông tại Hải Dương ngày 18/12 nên sinh ra quẫn trí.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) và Công an quận Hai Bà Trưng đã tổ chức tìm kiếm người mất tích tại khu vực từ chân cầu số 3 đến hết cảng Phà Đen (Hà Nội).

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