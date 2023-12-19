Nghẹt thở giải cứu 5 người bị mắc kẹt trong thang máy ở TP.HCM

Vào khoảng 18h15 ngày 18/12, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận Gò Vấp nhận được tin báo về việc có nhiều người mắc kẹt thang máy tại một spa trên đường Phan Văn Trị (phường 10, quận Gò Vấp, TPHCM).

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 19/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM, cho biết, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 5 người mắc kẹt trong thang máy ra ngoài an toàn.

Cụ thể, khoảng18h15, ngày 18/12, thang máy của spa Cihan Beauty Center (đường Phan Văn Tri, phường 10, quận Gò Vấp) xảy ra sự cố khiến 5 người bị mắc kẹt. Sau đó, người dân đã tìm cách mở cửa thang máy nhưng không thành công nên báo cho lực lượng chức năng.

Cảnh sát trấn an những người mắc kẹt bên trong, sau đó dùng khóa mở thang máy và sử dụng phương tiện phá dỡ - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VTC News, ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Gò Vấp đã điều động 1 xe cùng 7 cán bộ chiến sĩ đến nơi triển khai lực lượng, phương tiện cứu người.

Tiếp cận hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã trấn an những người mắc kẹt bên trong. Đồng thời, dùng khóa mở thang máy và sử dụng phương tiện phá dỡ Baratex giải cứu thành công 5 người.

Lực lượng chức năng giải cứu thành công 5 nạn nhân bị mắc kẹt - Ảnh: VTC News

Cơ quan chức năng quận Gò Vấp đang điều tra nguyên nhân sự cố.

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