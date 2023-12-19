Thót tim cảnh nữ tài xế nghi đạp nhầm chân ga tông nhiều xe trên phố, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy

Nữ tài xế lùi ô tô từ gara ra ngoài với tốc độ khá nhanh khiến chiếc xe đâm loạn xạ vào nhiều xe máy.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 19/12, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chiếc ô tô 4 chỗ màu trắng từ gara nội thất lùi nhanh ra ngoài. Phía sau có một người đàn ông bế một trẻ nhỏ ra tín hiệu lùi xe.

Bất ngờ, chiếc xe lùi trúng một người đàn ông đi xe máy rồi tông liên tiếp hai xe máy và một chiếc ô tô đang đỗ ở bên đường. Sau khi chiếc xe dừng lại, từ ghế lái, một tài xế nữ bước ra.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, khu vực này có rất đông người qua lại. Vụ việc khiến nhiều người hốt hoảng bỏ chạy. May mắn, vụ tai nạn chỉ có một người bị thương nhẹ.

Quá trình lùi xe ô tô, nữ tài xế nghi đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe đâm vào nhiều phương tiện trên phố, một người bị thương - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VOV, vụ tai nạn được cho là xảy ra trên đường Hoàng Phan Thái, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An. Theo nhận định ban đầu, có thể người phụ nữ cầm lái chiếc ô tô đã nhầm chân phanh sang chân ga khiến chiếc xe mất lái, gây tai nạn liên hoàn.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VOV

Liên quan đến sự việc, một cán bộ Công an xã Nghi Phú, TP Vinh cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào tuần trước (ngày 15/12) trên đường Hoàng Phan Thái.

May mắn, chỉ có một người bị thương nhẹ. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, giữa các bên đã thỏa thuận bồi thường cho nhau.

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