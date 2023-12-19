Lời khai của phụ huynh đánh học sinh lớp 9 tổn thương nội sọ phải: Hối hận về hành động, mong muốn được nạn nhân tha thứ

Đời sống 19/12/2023 16:29

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, Phan Thượng Mỹ (44 tuổi; ngụ thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) đã khai nhận hành vi đánh học sinh Lâm Gia Kh. (lớp 9, Trường THCS thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa), bạn học chung lớp với con trai ông ta.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng 19/12, tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, Phan Thượng Mỹ (44 tuổi; ngụ thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) đã khai nhận hành vi đánh học sinh Lâm Gia Kh. (lớp 9, Trường THCS thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa), bạn học chung lớp với con trai ông ta.

 

Ông Phan Thượng Mỹ khai nhận rằng, xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình học tập tại trường giữa Lâm Gia Kh. và con ông ta, trưa 8/12, lúc vừa tan trường, ông ta đi theo, nói chuyện với Gia Kh. từ Trường THCS thị trấn La Hà đến đoạn ngã tư đường Đá Sơn - Hưng Nguyên.  Lúc đầu, Mỹ chỉ muốn tìm gặp Gia Kh. để răn đe, cảnh cáo em này không tiếp tục mâu thuẫn với con trai ông ta.

Lời khai của phụ huynh đánh học sinh lớp 9 tổn thương nội sọ phải: Hối hận về hành động, mong muốn được nạn nhân tha thứ - Ảnh 1
Ông Phan Thượng Mỹ tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Người Lao Động

Tuy nhiên, Mỹ khai do Gia Kh. đã có "một số lời nói khó nghe" nên đã bức xúc, dừng xe và chặn đánh em này "cảnh cáo". Thấy Gia Kh. phản ứng lại, rồi có hành động đánh trả nên Mỹ không kìm chế được cơn giận dữ, dẫn đến hành vi dùng tay chân đánh đá liên tục vào học sinh này. Hậu quả, Gia Kh. bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Tại cơ quan Công an huyện Tư Nghĩa, sau khi xem lại hành vi của mình, ông Mỹ bày tỏ sự ăn năn hối hận về hành động vừa qua và mong muốn được người nhà em Gia Kh. tha thứ.

Lời khai của phụ huynh đánh học sinh lớp 9 tổn thương nội sọ phải: Hối hận về hành động, mong muốn được nạn nhân tha thứ - Ảnh 2
Người đàn ông đánh học sinh dã man cho biết do Kh. có những lời lẽ xúc phạm khiến ông bực tức, không làm chủ được cảm xúc và hành vi - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 18/12, sau khi có kết quả giám định tỉ lệ thương tật của cháu Kh. là 12%, Công an huyện Tư Nghĩa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Mỹ ngay trong đêm để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích, hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác".

Ông Nguyễn Đăng Vinh, chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, cho biết việc ông Mỹ đánh cháu Kh. là hoàn toàn sai và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

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Vào khoảng 18h15 ngày 18/12, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận Gò Vấp nhận được tin báo về việc có nhiều người mắc kẹt thang máy tại một spa trên đường Phan Văn Trị (phường 10, quận Gò Vấp, TPHCM).

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