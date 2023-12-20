Hành khách hốt hoảng khi phát hiện tài xế xe giường nằm sử dụng ma túy

Đời sống 20/12/2023 06:30

Vào lúc 23h10 ngày 18/12, tại Km 1808 xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Tổ công tác KH 2999 phối hợp với Đội CSGT Công an huyện Xuân Lộc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 19/12, Công an Đồng Nai đã lập hồ sơ xử lý tài xế xe khách dương tính với ma túy khi đang chở 28 hành khách trên tuyến quốc lộ 1.

Trước đó, khuya 18/12, Tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đội CSGT Công an huyện Xuân Lộc tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề người điều khiển xe khách vi phạm nồng độ cồn, ma túy trên tuyến quốc lộ 1.

Khi đến Km1808 đoạn qua địa phận xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), tổ công tác phát hiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát 98B- 036.41 loại 44 giường nằm, trên xe chở 28 hành khách chạy tuyến TP.HCM - Bắc Giang có biểu hiện nghi vấn nêu yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Hành khách hốt hoảng khi phát hiện tài xế xe giường nằm sử dụng ma túy - Ảnh 1
Tổ công tác phát hiện tài xế xe khách dương tính với ma túy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện tài xế T.V.T (41 tuổi, quê Bắc Giang) dương tính với chất ma túy (dạng heroin).

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện xe khách này để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Riêng 28 hành khách đi trên ô tô khi biết tài xế xe này sử dụng ma túy khiến ai nấy đều hốt hoảng.

Ngay sau đó, tổ công tác liên hệ với chủ nhà xe điều động phương tiện khác chuyển tải tiếp tục đưa hành khách về tỉnh Bắc Giang ngay trong đêm.

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