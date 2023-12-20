Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phan Thượng Mỹ (44 tuổi) để điều tra hành vi hành hung, gây thương tích cho cháu L.G.K. (14 tuổi). Cháu K. là bạn cùng lớp với con ông Phan Thượng Mỹ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 19/12, ông Lâm Văn Lượng, cha cháu K., nói rằng rất buồn, mệt mỏi vì sự việc đi đến mức này. Theo ông Lượng, ban đầu, ông chỉ muốn giải quyết sự việc theo cách nhẹ nhàng nhất. Tuy nhiên, gia đình ông Phan Thượng Mỹ quá cố chấp, không nhận lỗi. Do đó, gia đình cháu K. buộc phải nhờ đến công an giải quyết. Khi biết ông Lượng gửi đơn đến công an, ông Mỹ mới đến nhà đề nghị hòa giải. Tuy nhiên lúc này sự việc đã được công an thụ lý, sự việc gây rúng động dư luận.

Ông Mỹ tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Tiền Phong Về sức khỏe cháu K., ông Lượng cho biết con trai vẫn còn đau, ăn uống khó khăn. Công an đã đưa cháu K. đi giám định thương tích. Kết quả, tỷ lệ thương tích với cháu là 12%. Ông Võ Thành Nho cho biết, Hiệu trưởng trường THCS thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), sự việc ông Mỹ đánh cháu K. được nhà trường phát hiện từ rất sớm. Lúc đó, gia đình ông Lượng không muốn làm lớn chuyện, chỉ yêu cầu gia đình ông Mỹ xin lỗi. Tuy nhiên, gia đình ông Mỹ không hợp tác.

K. bị ông Mỹ chặn đánh trên đường đi học về - Ảnh: VTC News Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào koảng 11h15 ngày 8/12, sau giờ tan trường, em L.G.K. đi xe đạp về nhà. Đến ngã tư đường Hưng Nguyễn - Đá Sơn (thuộc tổ dân phố 2, thị trấn La Hà), K. bị ông Mỹ áp sát, đánh đập. Khi cháu K. phản kháng thì bị Mỹ đấm liên tiếp vào những vị trí hiểm trên cơ thể. Đánh xong, Mỹ rời đi, bỏ mặc cháu K. ngồi gục xuống đường. Một lúc sau, K. được mọi người đưa đi cấp cứu. Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, K. bị sưng ở vùng đầu, mặt, xây xát ở hai vai do bị đánh, nôn ói. Sau khi chụp X-quang, bác sĩ chẩn đoán cháu K. bị tổn thương nội sọ và chuyển vào điều trị tại khoa Ngoại thần kinh. Ngoài những vết thương trên, nam sinh còn bị bể một chiếc răng, chấn thương quai hàm. Ông Phan Thượng Mỹ đã có lời khai bước đầu về nguyên nhân đánh cháu K. Theo ông Mỹ, cháu K. và con mình có mâu thuẫn. Lúc đầu, ông chỉ muốn gặp, nói chuyện để răn đe. Ông Mỹ cho rằng, cháu K. có những lời nói khó nghe khiến ông bức xúc nên dừng xe chặn đánh để... "cảnh cáo". Sau đó cháu K. có hành động chống trả nên ông giận giữ, tiếp tục đánh nhiều cú vào đầu cháu.

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