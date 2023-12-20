Công ty Điện lực Quảng Ngãi đang tiếp tục theo dõi kết quả giải quyết vụ việc của cơ quan công an và tòa án để có biện pháp xử lý tiếp theo.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 20/12, ông Quách Phạm Cường, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi, cho biết sau khi cơ quan chức năng có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phan Thượng Mỹ (44 tuổi; ngụ thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) 3 tháng, theo quy định pháp luật, công ty đã ban hành quyết định tạm hoãn hợp đồng lao động thời hạn 3 tháng đối với ông này - theo thời gian tạm giam của cơ quan công an.

Ông Đào Văn Tiến, Giám đốc Điện lực Tư Nghĩa, ông Phan Thượng Mỹ đã làm việc tại đơn vị này gần 10 năm. Ông Mỹ sống hòa nhã và không có sai trái gì. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, công ty đã làm việc với ông Mỹ và xét thấy hành động đánh nam học sinh dẫn đến nhập viện là bộc phát, nóng nảy. Ông Mỹ tỏ ra rất hối hận vì việc mình đã gây ra. Từ khi cơ quan công an thi hành quyết định tạm giam, đơn vị không gặp ông Mỹ. Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng khi có yêu cầu để làm rõ sự việc.

Ông Phan Thượng Mỹ tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào trưa 19/12, ông Nguyễn Đăng Vinh, chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, Công an huyện đã lấy lời khai đối với ông Phan Thượng Mỹ (44 tuổi, tổ dân phố 1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) về nguyên nhân đánh học sinh Lâm Gia Khiêm.

Cụ thể, ông Mỹ khai sau khi con mất máy tính ở trường vì bạn giấu, đã ấm ức về nói với cha mẹ và nghi người lấy giấu là cháu Khiêm. Phụ huynh hai bên đã liên hệ trao đổi với nhau qua điện thoại. Sau khi máy tính được một bạn khác trả lại, con ông và cháu Khiêm vẫn còn khúc mắc. Ông Mỹ có đến trường gặp cháu Khiêm, nhắc nhở việc chơi đùa, ứng xử phù hợp, chấm dứt mâu thuẫn với con mình.

Khi thấy cháu Khiêm tan học đi xe đạp về nhà, ông Mỹ đi theo để nói chuyện. Tới ngã tư Hưng Nguyễn - Đá Sơn (thị trấn La Hà), ông dừng xe lại nói với mục đích răn đe cháu Khiêm.

Ông Mỹ đánh cháu Khiêm tại ngã tư cách trường 800m - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Ông Mỹ khai không có động cơ đánh cháu Khiêm, nhưng lúc nói chuyện cháu đã có lời lẽ rất nặng nề, xúc phạm ông. Bực tức trước lời nói của cháu Khiêm với người lớn, ông không làm chủ được cảm xúc, tát cháu bé mà ông gọi là "tát cảnh cáo".

Khi Khiêm đánh trả, ông thêm giận dữ, đánh đá liên tục vào người cháu Khiêm, gây thương tích. Sau đó, ông rời khỏi hiện trường.

Sau khi bị đánh, cháu Khiêm được một giáo viên ở Trường THCS thị trấn La Hà đi ngang phát hiện và cùng người dân liên hệ với gia đình, đưa tới Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa, rồi tiếp tục chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện vụ việc đang được cảnh sát điều tra Công an huyện Tư Nghĩa tiếp tục làm rõ, hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.