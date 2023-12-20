Một vụ tai nạn giao thông giữa 2 ôtô tải trên tuyến tránh Nam Hải Vân - Túy Loan qua địa bàn quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) khiến 2 người bị thương nặng.
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Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào khoảng 6h40 sáng 20/12, xe tải chở hàng bưu phẩm BKS: 29KT: 001.30 lưu thông trên đường tránh Nam Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) theo hướng Nam – Bắc.
Khi cách hầm Hải Vân khoảng 2km thì bất ngờ bị xe tải cẩu chạy hướng ngược lại tông trực diện. Tài xế chở hàng bưu phẩm đánh lái phải để tránh nhưng không kịp.
Sau cú tông, cabin hai xe tải bị biến dạng, 4 người trên 2 xe bị thương mắc kẹt bên trong, không thể thoát ra ngoài.
Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi nhận tin báo, Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp và Công an quận Liên Chiểu nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dùng thiết bị chuyên dụng cắt phần cabin, đưa 4 người ra ngoài, chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Trong đó có 2 người bị gãy tay chân, gãy xương.
Để giải quyết hiện trường, lực lượng chức năng phải tạm thời dừng ô tô lưu thông qua khu vực gặp nạn khiến giao thông đoạn đường tránh Nam Hải Vân bị ùn tắc.
Xe tải chở hàng bưu phẩm di chuyển từ TP.HCM, khi đến Đà Nẵng thì gặp nạn.
Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.