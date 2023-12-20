Hiện trường giải cứu 4 người mắc kẹt trong cabin sau vụ hai xe tải đối đầu trên đường tránh Nam Hải Vân

Đời sống 20/12/2023 10:50

Một vụ tai nạn giao thông giữa 2 ôtô tải trên tuyến tránh Nam Hải Vân - Túy Loan qua địa bàn quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) khiến 2 người bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào khoảng 6h40 sáng 20/12, xe tải chở hàng bưu phẩm BKS: 29KT: 001.30 lưu thông trên đường tránh Nam Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) theo hướng Nam – Bắc.

Khi cách hầm Hải Vân khoảng 2km thì bất ngờ bị xe tải cẩu chạy hướng ngược lại tông trực diện. Tài xế chở hàng bưu phẩm đánh lái phải để tránh nhưng không kịp.

Sau cú tông, cabin hai xe tải bị biến dạng, 4 người trên 2 xe bị thương mắc kẹt bên trong, không thể thoát ra ngoài.

Hiện trường giải cứu 4 người mắc kẹt trong cabin sau vụ hai xe tải đối đầu trên đường tránh Nam Hải Vân - Ảnh 1
Cảnh sát có mặt giải cứu nạn nhân - Ảnh: VietNamNet
Hiện trường giải cứu 4 người mắc kẹt trong cabin sau vụ hai xe tải đối đầu trên đường tránh Nam Hải Vân - Ảnh 2
Nhiều vật dụng của nạn nhân - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi nhận tin báo, Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp và Công an quận Liên Chiểu nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dùng thiết bị chuyên dụng cắt phần cabin, đưa 4 người ra ngoài, chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Trong đó có 2 người bị gãy tay chân, gãy xương.

Hiện trường giải cứu 4 người mắc kẹt trong cabin sau vụ hai xe tải đối đầu trên đường tránh Nam Hải Vân - Ảnh 3
Xe tải cẩu đâm trực diện vào xe tải chở bưu phẩm hướng ngược lại - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM
Hiện trường giải cứu 4 người mắc kẹt trong cabin sau vụ hai xe tải đối đầu trên đường tránh Nam Hải Vân - Ảnh 4
Nạn nhân được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đưa ra ngoài - Ảnh: Báo Công an TP. Đà Nẵng

Để giải quyết hiện trường, lực lượng chức năng phải tạm thời dừng ô tô lưu thông qua khu vực gặp nạn khiến giao thông đoạn đường tránh Nam Hải Vân bị ùn tắc.

 

Xe tải chở hàng bưu phẩm di chuyển từ TP.HCM, khi đến Đà Nẵng thì gặp nạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

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