Khi cách hầm Hải Vân khoảng 2km thì bất ngờ bị xe tải cẩu chạy hướng ngược lại tông trực diện. Tài xế chở hàng bưu phẩm đánh lái phải để tránh nhưng không kịp.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào khoảng 6h40 sáng 20/12, xe tải chở hàng bưu phẩm BKS: 29KT: 001.30 lưu thông trên đường tránh Nam Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) theo hướng Nam – Bắc.

Sau cú tông, cabin hai xe tải bị biến dạng, 4 người trên 2 xe bị thương mắc kẹt bên trong, không thể thoát ra ngoài.

Cảnh sát có mặt giải cứu nạn nhân - Ảnh: VietNamNet

Nhiều vật dụng của nạn nhân - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi nhận tin báo, Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp và Công an quận Liên Chiểu nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dùng thiết bị chuyên dụng cắt phần cabin, đưa 4 người ra ngoài, chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Trong đó có 2 người bị gãy tay chân, gãy xương.