Liên quan vụ người đàn ông bốc cháy giữa đường tại Bình Dương vào chều ngày 20/12, chính quyền địa phương đã có báo cáo, xác định nguyên nhân ban đầu.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 20/12, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ vụ việc một thanh niên bị bốc cháy nghi do tự thiêu.

Cụ thể, vào khoảng 10h cùng ngày, người dân di chuyển trên tuyến đường Bình Chuẩn 32 (thuộc phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, Bình Dương) thì phát hiện nam thanh niên bốc cháy dữ dội, cơ thể nồng nặc mùi xăng.

Ngay lập tức, người dân đã hô hoán nhau chạy lại hỗ trợ dập lửa, sau đó đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng cơ thể cháy đen, bỏng toàn thân.

Theo người dân, trước đó thanh niên này đi lại nhiều lần qua khu vực trên. Đến khoảng 10h thì phát hiện nạn nhân bốc cháy.

Anh Th. được đưa cấp cứu, tiên lượng sức khỏe yếu - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, qua làm việc với ông T.,, cha anh Th., cơ quan chức năng biết được khoảng 8 giờ cùng ngày, ông nhận được điện thoại của con trai, với nội dung nói cha bán xe để trả nợ.

Ông T. lo lắng con trai có chuyện gì không hay nên đã chạy xe máy từ phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên qua tìm anh Th. Khi đến vườn cao su gần nơi Th. ở, ông thấy một người đàn ông bị cháy nằm trên đường. Tới gần hơn, ông T. hốt hoảng khi nhận ra người bị cháy chính là con trai mình. Bởi lẽ, gần nơi Th. nằm có chiếc xe máy anh sử dụng để đi lại. Ông T. cùng người xung quanh đã đưa Th. đi cấp cứu.

Tới gần hơn, ông T. hốt hoảng khi nhận ra người bị cháy chính là con trai mình - Ảnh: VietNamNet

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T. cho biết ông nghi ngờ Th. tự thiêu vì buồn chuyện gia đình. Trước đó vài ngày, vợ Th. đã bỏ nhà đi, đến giờ vẫn chưa về. Hai người chưa đăng ký kết hôn dù đã có 2 con chung.

