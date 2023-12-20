Sau cuộc gọi, người cha vội đi tìm thì đau đớn chứng kiến con trai bị cháy nằm trên đường

Đời sống 20/12/2023 17:28

Liên quan vụ người đàn ông bốc cháy giữa đường tại Bình Dương vào chều ngày 20/12, chính quyền địa phương đã có báo cáo, xác định nguyên nhân ban đầu.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 20/12, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ vụ việc một thanh niên bị bốc cháy nghi do tự thiêu.

Cụ thể, vào khoảng 10h cùng ngày, người dân di chuyển trên tuyến đường Bình Chuẩn 32 (thuộc phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, Bình Dương) thì phát hiện nam thanh niên bốc cháy dữ dội, cơ thể nồng nặc mùi xăng.

Ngay lập tức, người dân đã hô hoán nhau chạy lại hỗ trợ dập lửa, sau đó đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng cơ thể cháy đen, bỏng toàn thân.

Theo người dân, trước đó thanh niên này đi lại nhiều lần qua khu vực trên. Đến khoảng 10h thì phát hiện nạn nhân bốc cháy.

Sau cuộc gọi, người cha vội đi tìm thì đau đớn chứng kiến con trai bị cháy nằm trên đường - Ảnh 1
Anh Th. được đưa cấp cứu, tiên lượng sức khỏe yếu - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, qua làm việc với ông T.,, cha anh Th., cơ quan chức năng biết được khoảng 8 giờ cùng ngày, ông nhận được điện thoại của con trai, với nội dung nói cha bán xe để trả nợ.

Ông T. lo lắng con trai có chuyện gì không hay nên đã chạy xe máy từ phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên qua tìm anh Th. Khi đến vườn cao su gần nơi Th. ở, ông thấy một người đàn ông bị cháy nằm trên đường. Tới gần hơn, ông T. hốt hoảng khi nhận ra người bị cháy chính là con trai mình. Bởi lẽ, gần nơi Th. nằm có chiếc xe máy anh sử dụng để đi lại. Ông T. cùng người xung quanh đã đưa Th. đi cấp cứu. 

Sau cuộc gọi, người cha vội đi tìm thì đau đớn chứng kiến con trai bị cháy nằm trên đường - Ảnh 2
Tới gần hơn, ông T. hốt hoảng khi nhận ra người bị cháy chính là con trai mình - Ảnh: VietNamNet

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T. cho biết ông nghi ngờ Th. tự thiêu vì buồn chuyện gia đình. Trước đó vài ngày, vợ Th. đã bỏ nhà đi, đến giờ vẫn chưa về. Hai người chưa đăng ký kết hôn dù đã có 2 con chung.

Giá xăng dầu dự báo quay đầu tăng mạnh từ ngày 21/12/2023

Giá xăng dầu dự báo quay đầu tăng mạnh từ ngày 21/12/2023

Dự báo về giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành chiều mai 21/12, lãnh đạo một số doanh nghiệp cho rằng giá có khả năng tăng theo thế giới.

Xem thêm
Từ khóa:   con trai tự thiêu tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 35 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 8 giờ 37 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 8 giờ 40 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 8 giờ 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 57 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 9 giờ 42 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 10 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu