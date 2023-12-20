Giá xăng dầu dự báo quay đầu tăng mạnh từ ngày 21/12/2023

Dự báo về giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành chiều mai 21/12, lãnh đạo một số doanh nghiệp cho rằng giá có khả năng tăng theo thế giới.

Theo thông tin từ VTC News, trên thị trường thế giới, giá dầu tuần qua dù chỉ tăng nhẹ nhưng đã ngắt chuỗi giảm trong 7 tuần liên tiếp. Trong 3 phiên giao dịch của tuần này, giá dầu tăng liên tục. Hiện giá dầu Brent tiến gần đến mốc 80 USD/thùng, còn giá dầu WTI lên mức 73,44 USD/thùng, cao nhất trong hơn 2 tuần.

Còn tại thị trường Singapore, trong kỳ vừa qua, giá xăng thành phẩm bình quân ở thị trường này cũng có xu hướng tăng so với kỳ trước. Do vậy, dự báo giá xăng dầu trong nước vào kỳ điều hành chiều mai (21/12) có thể tăng mạnh theo giá thế giới. Nếu liên bộ không chi quỹ bình ổn, giá xăng có khả năng tăng 520 - 560 đồng/lít, còn giá dầu sẽ tăng khoảng 270 - 300 đồng/lít”.

Cũng dự báo giá xăng tăng, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Doanh nghiệp Hải Âu Phát cho biết, giá xăng dự báo tăng 500 - 800 đồng/lít, giá dầu dự báo tăng 300 - 500 đồng/lít. Nếu cơ quan chức năng trích lập quỹ bình ổn thì giá xăng dầu có thể tăng cao hơn.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 35 lần điều chỉnh, trong đó có 19 lần tăng, 13 lần giảm và 3 lần giữ nguyên

Giá xăng dầu dự báo tăng trở lại vào ngày mai (21/12) - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80, bổ sung một số điều của Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu.

Nghị định mới bãi bỏ loại hình tổng đại lý bán lẻ xăng; bổ sung quy định về điều kiện kho chứa khi cấp giấy phép thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu. Nghị định mới sửa đổi, bổ sung quy định về các trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu của thương nhân, tránh việc làm đứt gẫy đột ngột nguồn cung xăng dầu, đặc biệt trong những thời điểm nguồn cung xăng dầu trong nước bị ảnh hưởng, khan hiếm.

Nghị định 80 cũng bổ sung các quy định, biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ hơn đối với quỹ bình ổn giá xăng dầu. Việc thay đổi theo Bộ Công Thương nhằm giải quyết các vấn đề vướng mắc, bất cập còn tồn đọng cho phù hợp hơn với tình hình thực tiễn.

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