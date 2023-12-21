Lãnh đạo UBND xã Châu Hưng A, H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 nữ sinh lớp 10 tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào tối 20/12, lãnh đạo UBND xã Châu Hưng A, H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 nữ sinh lớp 10 tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng.

Cụ thể, vào lúc 13h10 cùng ngày, chị V.T.N.B (SN 1988, ngụ xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) chở con gái là cháu N.P.N (SN 2008, học lớp 10 một Trường THPT trên địa bàn) lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng Sóc Trăng đi Bạc Liêu để đến trường.

Khi đến khu vực ấp Trà Ban 1, xã Châu Hưng A thì bất ngờ va chạm mạnh với xe khách giường nằm BSK 69F- 000.14, do tài xế Nguyễn Tấn Tài (SN 1974, ngụ phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, hậu quả vụ tai nạn khiến cháu N. tử vong tại chỗ, chị B. bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu có mặt điều tiết giao thông, phối hợp Công an huyện Vĩnh Lợi làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau cuộc gọi, người cha vội đi tìm thì đau đớn chứng kiến con trai bị cháy nằm trên đường Liên quan vụ người đàn ông bốc cháy giữa đường tại Bình Dương vào chều ngày 20/12, chính quyền địa phương đã có báo cáo, xác định nguyên nhân ban đầu.

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